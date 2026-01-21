CĐV tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể vào chung kết
Phạm Nguyễn |
Tối 20/1, 'biển người' hâm mộ đã phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để tiếp lửa cho U23 Việt Nam trong trận tứ kết đầy duyên nợ với U23 Trung Quốc. Dù đặt kỳ vọng lớn vào tấm vé đi tiếp, hàng nghìn cổ động viên đành ngậm ngùi chứng kiến thất bại 0-3 của đội nhà và tiếp tục chờ đợi sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ ở trận tranh hạng Ba sắp tới.
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/cdv-tiec-nuoi-khi-u23-viet-nam-khong-the-vao-chung-ket-post1814581.tpo