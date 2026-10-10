CĐV Thái Lan trầm trồ khi Man Utd cùng AC Milan, Inter Milan chuẩn bị đến Việt Nam

CĐV Thái Lan xôn xao trước thông tin Man Utd, AC Milan và Inter Milan có thể sang Việt Nam đá giao hữu tại sân PVF 60.000 chỗ vào năm 2027.

Bóng đá Việt Nam đang thu hút sự chú ý của khu vực Đông Nam Á khi xuất hiện thông tin ba đội bóng danh tiếng của châu Âu gồm Manchester United, AC Milan và Inter Milan sẽ đến Việt Nam thi đấu giao hữu. Các trận đấu dự kiến diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khai trương Tổ hợp sân vận động PVF - Bộ Công an tại Hưng Yên vào tháng 3/2027.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn lớn của bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi sân vận động mới có sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi. Công trình được giới thiệu với nhiều trang thiết bị hiện đại, trong đó có mặt cỏ hybrid dạng mô-đun và hệ thống mái che có thể đóng mở tự động trong khoảng 12-20 phút.

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam háo hức trước viễn cảnh được tận mắt chứng kiến những đội bóng hàng đầu thế giới thi đấu, thông tin này còn gây chú ý tại Thái Lan.

CĐV Thái Lan vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị

Trên các diễn đàn bóng đá xứ Chùa vàng, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng Việt Nam cùng lúc đón ba tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. Bên cạnh sức hút của Manchester United, sân vận động mới với quy mô 60.000 chỗ ngồi cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Tài khoản Somchai_S bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Mời được cả Man Utd lẫn 2 đội bóng thành Milan cùng lúc? Việt Nam quá chịu chơi! Nhìn lại các sân vận động ở xứ Chùa Vàng mà thấy thèm thuồng".

Trong khi đó, Nattapong_23 tỏ ra hào hứng trước cơ hội được xem đội bóng mình yêu thích thi đấu tại Việt Nam. CĐV này chia sẻ: "Sân 60.000 chỗ có mái che tự động đẳng cấp quá! Chắc chắn tôi phải đặt vé máy bay sang Hà Nội để xem Man Utd thi đấu mới được".

Những phản ứng trên cho thấy sức hút của sự kiện không chỉ đến từ danh tiếng của các CLB, mà còn nằm ở quy mô tổ chức và cơ sở vật chất mà Việt Nam đang hướng tới.

Fanpage ThaiFootballFan cũng đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến đáng chú ý về hạ tầng. Trang này nhận định: "Việt Nam không chỉ làm thương hiệu bóng đá mà đang đi trước chúng ta một bước dài về hạ tầng thể thao hiện đại. Một sự kiện tầm cỡ thế giới!"

Cơ hội đưa bóng đá Việt Nam lên bản đồ quốc tế

Nếu kế hoạch được triển khai đúng dự kiến, sự hiện diện của Manchester United, AC Milan và Inter Milan sẽ mang đến cơ hội hiếm có để người hâm mộ trong nước theo dõi những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá châu Âu.

Manchester United là một trong những CLB có lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Trong khi đó, AC Milan và Inter Milan đều là những biểu tượng lớn của bóng đá Italy, sở hữu lịch sử lâu đời cùng nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc nội và châu Âu.

Việc thu hút các đội bóng như vậy cũng có thể góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy hoạt động du lịch thể thao và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế.

Dẫu vậy, lịch thi đấu cụ thể, danh sách cầu thủ tham dự cũng như các thông tin liên quan đến việc tổ chức vẫn cần được công bố chính thức. Người hâm mộ vì thế sẽ phải chờ thêm những thông báo tiếp theo để biết liệu các ngôi sao hàng đầu có góp mặt trong chuyến du đấu được mong đợi này hay không.

Ở thời điểm hiện tại, phản ứng từ CĐV Thái Lan cho thấy thông tin về sân vận động PVF và kế hoạch đón các CLB lớn của châu Âu đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý về sức hút mà những dự án hạ tầng thể thao quy mô lớn có thể tạo ra trong khu vực Đông Nam Á.