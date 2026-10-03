CĐV Thái Lan tâm phục khẩu phục sau khi Việt Nam giành HCV cầu mây ASIAD 2026

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vừa tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan ở chung kết nội dung 4 người ASIAD 2026.

Sáng 3/10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung 4 người nữ ASIAD 2026 với Thái Lan. Cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng.

Việt Nam khởi đầu tốt khi giành chiến thắng 15-11 ở hiệp đầu tiên. Thái Lan sau đó vùng lên mạnh mẽ và thắng sát nút 17-15 trong hiệp hai, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở thời điểm quan trọng nhất, các cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đội tuyển Việt Nam thắng 15-11 ở hiệp cuối, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và bước lên bục cao nhất.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đồng thời thừa nhận Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng.

Một CĐV viết:

"Việt Nam thực sự đang trở thành một thế lực rất mạnh của cầu mây nữ. Họ đã có tới hai HCV ở ASIAD lần này và chiến thắng hôm nay hoàn toàn xứng đáng."

Một tài khoản khác gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam:

"Xin chúc mừng Việt Nam. Đây là một trận chung kết rất hay, cả hai đội đều chiến đấu đến điểm cuối cùng. Việt Nam đã bình tĩnh hơn ở hiệp quyết định."

Trong khi đó, một CĐV Thái Lan đánh giá cuộc cạnh tranh giữa hai đội đang ngày càng hấp dẫn:

"Thái Lan đã chơi tốt nhưng Việt Nam hôm nay quá chắc chắn. Hai đội đang tạo ra một cuộc cạnh tranh tuyệt vời cho cầu mây Đông Nam Á."

Một ý kiến khác cũng thừa nhận sự tiến bộ của cầu mây nữ Việt Nam:

"Thua trận chung kết luôn đáng tiếc, nhưng phải thừa nhận Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Hy vọng Thái Lan sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở lần gặp tiếp theo."

Thất bại này khiến Thái Lan không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV nội dung 4 người nữ. Trước giải, đội tuyển Thái Lan từng đặt kỳ vọng có thể đòi lại chiến thắng trước Việt Nam nếu hai đội tái ngộ ở trận chung kết, sau khi từng để thua đối thủ tại vòng bảng.

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục là đội giành chiến thắng trong màn tái đấu quan trọng nhất.

Đây là HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên đã giành HCV nội dung đôi nữ sau khi đánh bại Philippines ở trận chung kết ngày 29/9.

Chiến thắng trước Thái Lan cũng giúp đoàn thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ ba tại ASIAD 2026, đồng thời tiếp tục ghi dấu ấn của cầu mây nữ Việt Nam tại sân chơi châu lục.