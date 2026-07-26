CĐV Thái Lan nhắc tên tuyển Việt Nam sau chiến thắng 5-0 trước Lào

Chiến thắng đậm trước Lào giúp Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2026, nhưng nhiều CĐV xứ Chùa vàng vẫn cho rằng màn trình diễn của đội nhà chưa ấn tượng bằng tuyển Việt Nam.

Highlights Lào 0-5 Thái Lan (Bảng B, AFF Cup 2026)

Sau chiến thắng 5-0 trước tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup 2026, người hâm mộ Thái Lan tỏ ra hài lòng khi đội nhà giành trọn 3 điểm và có màn khởi đầu suôn sẻ. Tuy nhiên, trên các diễn đàn bóng đá, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là tuyển Việt Nam.

Đội bóng xứ Chùa vàng không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Teerasak Poeiphimai mở tỷ số từ sớm, Kakana Khamyok lập cú đúp, còn Yotsakorn Burapha và đội trưởng Sarach Yooyen cũng ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thái Lan thắng đậm 5-0.

Kết quả này mang đến sự tự tin cho các CĐV, nhất là trong bối cảnh HLV Masatada Ishii không có trong tay lực lượng mạnh nhất do nhiều trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài hoặc không được CLB chủ quản nhả quân.

Dẫu vậy, không ít người hâm mộ Thái Lan vẫn đem chiến thắng của đội nhà đặt lên bàn cân với màn ra quân của tuyển Việt Nam. Trước đó một ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại Timor Leste tới 7-0, qua đó tạm thời tạo lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng.

Nhiều bình luận cho rằng Thái Lan dù thắng đậm nhưng vẫn chưa tạo được sức thuyết phục tương tự tuyển Việt Nam. Thậm chí, có ý kiến nhận định khoảng cách hai bàn thắng là minh chứng cho thấy đội bóng áo đỏ đang sở hữu hàng công sắc bén hơn ở thời điểm hiện tại.

Một nguyên nhân khác khiến các CĐV chưa hoàn toàn mãn nguyện là tuyển Lào phải thi đấu thiếu người từ phút 43, sau khi Phetdavanh Somsanith nhận thẻ đỏ trực tiếp. Lợi thế hơn người giúp Thái Lan dễ dàng kiểm soát thế trận và ghi thêm ba bàn chỉ trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai.

Bởi vậy, nhiều CĐV cho rằng chiến thắng trước Lào chưa thể phản ánh chính xác sức mạnh của đội tuyển. Theo họ, những trận đấu gặp các đối thủ mạnh hơn mới là thước đo thực sự cho tham vọng vô địch AFF Cup 2026 của "Voi chiến".

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, phần lớn người hâm mộ Thái Lan đều tin rằng đội nhà đang đi đúng hướng. Với chiều sâu đội hình cùng nền tảng kỹ thuật tốt, "Voi chiến" vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, trong mắt các CĐV xứ chùa vàng, tuyển Việt Nam lúc này mới là đối thủ đáng gờm nhất sau màn trình diễn bùng nổ ở trận mở màn.