CĐV Thái Lan đến trụ sở Liên đoàn phản ứng sau vụ sa thải HLV Nhật Bản

Theo Thairath , một CĐV Thái Lan đã đến tận trụ sở FAT để phản ứng về quyết định sa thải HLV Ishii. Người này cầm theo tấm bảng, in dòng chữ: "Tại sao lại sa thải HLV Ishii". CĐV này chia sẻ với truyền thông: "Tất cả đều ngỡ ngàng. Tại sao lại sa thải HLV Ishii ngay lúc này? Vòng loại Asian Cup 2027 chưa kết thúc, tuyển Thái Lan vừa thắng Đài Bắc trung Hoa. Thứ hạng của đội tuyển cũng tăng lên theo từng trận".

Trước đó, truyền thông Thái Lan tranh luận gay gắt về động thái sa thải HLV của FAT. Worapat Arunpakdee, người dẫn chương trình của Thairath , nhận định: "FAT đã có quyết định tồi tệ. HLV Ishii bị sa thải khi ông ấy vẫn làm tốt, đưa đội tuyển trên đường tham dự Asian Cup. Nếu sa thải HLV Ishii, cần giải quyết từ giải King's Cup".

Thairath nói Bộ phận kỹ thuật của FAT không có tiếng nói cho các quyết định quan trọng như sa thải HLV. Thay vào đó, ban lãnh đạo FAT luôn tự quyết tất cả.

Truyền thông Thái Lan quan ngại cho FAT về nguy cơ đền bù số tiền lớn cho hợp đồng của HLV Ishii, nhất là khi tình hình tài chính của FAT không khả quan ở giai đoạn này.

HLV Ishii rời FAT trong cay đắng.

HLV Ishii đã dẫn dắt tuyển Thái Lan thắng 16/30 trận, đạt tỷ lệ 53%. Dưới triều đại HLV Ishii, "Voi chiến" cải thiện 58,62 điểm, tăng từ vị trí 113 lên 96 ở BXH FIFA.

Trước đó, HLV Ishii lên tiếng , thể hiện bất bình khi bị sa thải đột ngột. Chiến lược gia Nhật Bản nói ông được FAT triệu tập đến trụ sở lúc 10h để đánh giá kết quả 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Sau cuộc họp, HLV Ishii nhận thông báo sa thải từ hôm nay. Ông rời cuộc họp và từ chối ký vào bất kỳ giấy tờ nào. Sau đó, FAT đơn phương tuyên bố sa thải HLV Ishii.

Quyết định sa thải HLV Ishii khiến truyền thông Nhật Bản sững sờ. Nhiều trang báo thể thao Nhật Bản đặt câu hỏi cho FAT về lý do sa thải HLV Ishii, khi công việc của chiến lược gia này ở "Voi chiến" vẫn vận hành trơn tru.

Hai ngày qua, FAT bị truyền thông, CĐV Thái Lan chỉ trích vì im lặng sau thông báo sa thải HLV Ishii. Madam Pang đã lên tiếng, nói quyết định sa thải HLV là chuyện bình thường trong bóng đá. FAT kỳ vọng "Voi chiến" có thể vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026 nhưng điều đó không xảy ra. Do vậy, FAT quyết định sa thải HLV Ishii để tìm HLV có tầm vóc lớn hơn.

Madam Pang khẳng định FAT vẫn đối xử công bằng với HLV Ishii và đền bù 50% tiền lương còn lại sẽ nhận trong hợp đồng.

Chiều 22/10, F AT bổ nhiệm Anthony Hudson làm tân HLV Thái Lan. Tân HLV Thái Lan từng là HLV tạm quyền của tuyển Mỹ. Hudson từng dẫn dắt CLB BG Pathum United, đạt tỷ lệ thắng hơn 58%. Ông có kinh nghiệm với bóng đá Thái Lan và đã dẫn dắt các đội tuyển cạnh tranh suất dự World Cup như New Zealand, Qatar và Saudi Arabia.