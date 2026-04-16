CĐV Thái Lan "dậy sóng" khi đội nhà thua sốc Myanmar, đứng kém hơn cả Lào!

Thất bại bất ngờ trước U17 Myanmar ở lượt trận thứ hai (19h30 ngày 15/4) đã đẩy U17 Thái Lan vào tình cảnh đầy rủi ro. Từ vị thế ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết, đội bóng này hiện chỉ có 3 điểm sau hai trận, xếp sau cả U17 Lào và U17 Myanmar – những đội đang cùng có 4 điểm.

Không chỉ gây sốc về mặt chuyên môn, kết quả này còn tạo ra phản ứng dữ dội trong dư luận Thái Lan.

Trên các nền tảng mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Nhiều cổ động viên cho rằng lối chơi của đội nhà quá đơn điệu, thiếu tính sáng tạo và không còn phù hợp với bóng đá hiện đại.

Một bình luận thẳng thắn nhận xét đội bóng “chỉ biết chơi bóng dài”, thậm chí bị ví như “bóng đá cổ xưa”. Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình lớn, cho thấy sự mất kiên nhẫn của người hâm mộ với cách vận hành chiến thuật hiện tại.

Không ít CĐV cũng chuyển hướng chỉ trích sang ban huấn luyện. Theo họ, các cầu thủ trẻ chỉ đang thực hiện yêu cầu chiến thuật, còn vấn đề cốt lõi nằm ở hệ thống và tư duy xây dựng lối chơi.

Điểm khiến người hâm mộ Thái Lan phản ứng mạnh mẽ nhất không chỉ là thất bại trước Myanmar, mà còn là việc đội nhà phải xếp dưới cả Lào – điều vốn hiếm khi xảy ra trong quá khứ.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là “kịch bản khó chấp nhận” với một nền bóng đá từng thống trị khu vực Đông Nam Á. Một số người thậm chí lo ngại bóng đá trẻ Thái Lan đang tụt lại phía sau so với các đối thủ trong khu vực.

Theo ghi nhận từ truyền thông khu vực, làn sóng chỉ trích không chỉ xuất hiện trong nội bộ Thái Lan mà còn lan rộng ra cộng đồng Đông Nam Á, nơi nhiều CĐV bày tỏ sự bất ngờ trước cú sốc này.

Đáng chú ý, một bộ phận người hâm mộ Thái Lan đã liên hệ thất bại này với sự tiến bộ của các đối thủ, đặc biệt là Việt Nam.

Theo phản ánh của báo chí, nhiều CĐV xứ chùa vàng nhắc đến bóng đá Việt Nam như một hình mẫu phát triển, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Thái Lan đang dần đánh mất vị thế số một khu vực.

Những so sánh này càng làm gia tăng áp lực lên đội U17 cũng như hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan.

Giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có một số ý kiến kêu gọi sự kiên nhẫn. Họ nhấn mạnh đây chỉ là lứa cầu thủ trẻ và cần thêm thời gian để phát triển, thay vì chịu sức ép quá lớn từ dư luận.

Tuy nhiên, ngay cả những ý kiến ôn hòa này cũng thừa nhận rằng thất bại trước Myanmar là hồi chuông cảnh báo nghiêm túc cho bóng đá trẻ Thái Lan.

Sau hai lượt trận, cục diện bảng B đang trở nên cực kỳ căng thẳng. U17 Thái Lan không còn quyền tự quyết và buộc phải giành kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Theo lịch, họ sẽ gặp Lào lúc 15h30 ngày 18/4. Cùng giờ, Myanmar sẽ gặp Philippines.

Trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ bị lung lay mạnh mẽ, trận đấu sắp tới không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ “Voi chiến”.

Rõ ràng, thất bại trước Myanmar không đơn thuần là một cú sảy chân. Nó đang mở ra cuộc tranh luận lớn về định hướng phát triển của bóng đá trẻ Thái Lan – nơi từng được xem là hình mẫu của khu vực, nhưng giờ đây lại đối diện nguy cơ tụt lại phía sau.