CĐV MU đồng thanh ủng hộ Carrick, đòi ban lãnh đạo MU rời ghế

Trong nỗi thất vọng tràn trề sau trận thua bạc nhược 0-3 trên sân nhà dưới tay Bournemouth, các CĐV MU thay vì chỉ trích Michael Carrick đã hướng mũi dùi sang ban lãnh đạo. Họ kêu gọi ban lãnh đạo rời ghế để vực dậy MU.

Nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe, cổ đông lớn của MU, là tâm điểm hứng chịu phần lớn cơn cuồng nộ trong thất bại muối mặt 0-3 trước Bournemouth. Người hâm mộ Quỷ đỏ liên tục gào thét đòi họ “bán CLB rồi xéo về nhà đi”, hay thậm chí mỉa mai kế hoạch xây sân vận động mới bằng những lời lẽ tục tĩu nhất.

Thế nhưng, mục tiêu không chỉ dừng lại ở giới chủ sở hữu. Các giám đốc thể thao - những người đã loay hoay trượt dài từ cuộc khủng hoảng này sang thảm họa khác kể từ khi Ratcliffe nắm quyền điều hành thường nhật vào tháng 2/2024 và thiết lập bộ máy lãnh đạo mới - cũng bị lôi vào tầm ngắm.

Lần đầu tiên trước công chúng, các tín đồ tại Old Trafford công khai quay lưng lại với Jason Wilcox, vị giám đốc bóng đá vừa bị Lisandro Martínez chỉ trích thẳng mặt tuần trước. Khán đài Stretford End đã hai lần đồng thanh cất lên những lời thóa mạ nhắm vào Wilcox.

CĐV MU 'bảo vệ' Carrick, chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng

Giám đốc điều hành Omar Berrada cũng bị đưa vào tầm ngắm. “Đẳng cấp hàng đầu à? Đúng là trò hề!”, đây là nội dung một băng rôn nhắm vào ông. Thậm chí, một vài CĐV còn nhận ra ngọn lửa tưởng niệm thảm họa Munich ở đường hầm khán đài phía nam không cháy như thường lệ và nói đùa rằng dường như ngay cả ngọn lửa ấy cũng đã “buông xuôi”.

Sau trận thua, HLV Carrick đi một vòng quanh sân vỗ tay tri ân người hâm mộ - những người suốt trận vẫn không ngừng hát vang tên ông. Khi ông bước tới trước khu vực khán đài Stretford End, bài ca quen thuộc “It’s Carrick, you know” lại vang dội. Vị HLV này cảm thấy xúc động rõ rệt, đặt tay lên ngực áo đáp lại những tràng pháo tay rồi tiến vào đường hầm, mang lại cảm giác không khác gì một lời từ biệt. Xem ra Carrick hiểu rõ số phận của mình đã an bài.

Cảnh tượng ở Old Trafford tạo nên sự bất ngờ. Nếu như trong những cơn khủng hoảng khác, HLV sẽ bị réo tên thì ở trường hợp của MU, HLV lại tạo nên cảm giác cảm thông nơi NHM. Thay vì chỉ trích người cầm quân, họ chĩa mũi dùi vào ban lãnh đạo đội bóng.

“Nếu các cầu thủ từng nghĩ việc bị la ó trong trận thua Brighton 2-3 tháng trước đã là tồi tệ, thì màn trút giận hôm nay đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác”, tờ Telegraph bình luận. “Giới chủ, ban điều hành thể thao, rồi mới đến cầu thủ. Đó là thứ tự trách nhiệm mà người hâm mộ vạch ra cho mớ hỗn độn khổng lồ này. Việc họ ủng hộ Carrick không có nghĩa là họ phủ nhận hoàn toàn lỗi lầm của ông, mà bởi họ đủ tỉnh táo để hiểu rằng căn bệnh trầm kha này ăn sâu và vượt xa tầm kiểm soát của một người ngồi ghế nóng”.