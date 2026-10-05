CĐV Malaysia hân hoan khi đội nhà chấm dứt mạch 12 năm không thắng tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia vừa lần đầu thắng Việt Nam sau 12 năm. Chiến thắng trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gây ấn tượng mạnh và tạo sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ xứ dầu cọ.

Thất bại 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn thể thao Đông Nam Á. Kết quả này mang tính bước ngoặt khi đánh dấu lần đầu tiên sau gần 12 năm "Hổ Malay" mới lại được hưởng niềm vui chiến thắng trước Những chiến binh Sao Vàng.

Trên chuyên trang bóng đá khu vực ASEAN FOOTBALL, các bài đăng cập nhật tỷ số lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ cổ động viên khắp Đông Nam Á. Người hâm mộ trung lập dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn kiên cường và tính tổ chức kỷ luật của Malaysia.

Một tài khoản tên Arun Azima để lại nhận xét: "Bóng đá Malaysia đã cho thấy sự lột xác đáng kinh ngạc. Họ không còn bị tâm lý đè nặng mỗi khi chạm trán Việt Nam như những năm trước, chiến thắng này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng".

Trong khi đó, các CĐV Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng bế tắc trước khối phòng ngự số đông. Một CĐV bình luận: "Các cầu thủ thi đấu đầy nỗ lực nhưng thiếu đột biến ở 1/3 cuối sân. Thất bại này là bài học cần thiết để ban huấn luyện nhìn nhận lại khâu dứt điểm và chiều sâu đội hình".

Các chân sút tuyển Việt Nam đã vô duyên trong trận. Ảnh Hữu Phạm

Bầu không khí trên các kênh truyền thông Malaysia bùng nổ trong niềm tự hào. Dưới các bài viết của nhật báo Metro Harian, người hâm mộ xứ sở dầu cọ không giấu nổi sự phấn khích khi phá vỡ được cái dớp kéo dài hơn một thập kỷ. Hàng loạt bình luận mang đầy cảm xúc xuất hiện.

"Cuối cùng ngày này cũng tới! 12 năm chờ đợi một chiến thắng trước Việt Nam, các chàng trai đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ", một bình luận được nhiều lượt thích. "Hôm nay 'Hổ Malay' đã gầm vang trở lại. Tinh thần không bỏ cuộc và sự thực dụng đã mang về tấm huy chương đồng lịch sử", bình luận khác từ CĐV Cheng Azim.

Người hâm mộ Malaysia đánh giá cao quyết định chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe khi bố trí đội hình thấp, kiên nhẫn rình rập cơ hội và trừng phạt sơ hở của đối phương.

Trên fanpage của Astro Arena, người hâm mộ tập trung mổ xẻ chuyên môn về bước tiến vượt bậc của đội nhà. Đa số ý kiến khẳng định sự xuất sắc của hàng thủ cùng màn tỏa sáng ở phút 62 chính là chìa khóa định đoạt trận đấu. Một bình luận nổi bật trên Astro Arena nhận được nhiều lượt tán đồng: "Trận thắng này chứng minh Malaysia đã biết cách vượt qua áp lực trước các đại kình địch khu vực. Đây sẽ là cú hích tâm lý cực lớn cho toàn đội trên chặng đường chinh phục các giải đấu lớn tiếp theo".