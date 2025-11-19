CĐV Malaysia có hành động đặc biệt khiến LĐBĐ phải “muối mặt”

Ngày 18/11, tuyển Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trước Nepal, qua đó củng cố vị trí đầu bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, chiến thắng này lại không hề trọn vẹn, xuất phát từ những phản ứng cứng rắn của CĐV Malaysia với chính đội nhà.

Theo hãng truyền thông Bharian, các CĐV Malaysia đã giăng biểu ngữ trên khán đài sân vận động Bukit Jalil để công kích ban quản lý ĐTQG và LĐBĐ Malaysia (FAM).

Lời kêu gọi này được đưa ra bởi những người hâm mộ trung thành của tuyển Malaysia, Ultras Malaya (UM), những người đã cổ vũ trong suốt trận đấu giữa Malaysia và Nepal.

Biểu ngữ của UM mang thông điệp: "Đừng cầm cố danh dự đất nước, danh dự không phải để cầm cố, hãy kết thúc nó ngay lập tức".

Thông điệp của CĐV Malaysia liên quan đến vấn đề làm giả tài liệu của bảy cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG hiện đang bị Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đình chỉ thi đấu. Bảy cầu thủ này bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

CĐV Malaysia giăng biểu ngữ công kích LĐBĐ nước nhà.

Những phản ứng gay gắt từ phía CĐV Malaysia đã cho thấy uy tín và hình ảnh của FAM đã bị giảm sút cực kỳ nghiêm trọng trong mắt chính người hâm mộ nước nhà. Theo truyền thông Malaysia, nhiều CĐV nước này cũng không còn giữ được niềm tin vào FAM sau khi bê bối của liên đoàn bị phanh phui.

Hiện tại, FAM vẫn đang hoàn thiện hồ sơ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), sau khi Ủy ban Phúc thẩm FIFA giữ nguyên hình phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra từ hồi tháng 9 vừa qua.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Malaysia vẫn đang củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 15 điểm, hiệu số +14 sau 5 lượt trận toàn thắng. Tuy nhiên, nếu kháng cáo lên CAS bất thành, khả năng cao tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận lượt đi gặp Nepal và Việt Nam. Khi đó, cục diện bảng đấu sẽ đảo ngược hoàn toàn.