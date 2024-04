CĐV Malaysia chế nhạo tuyển Indonesia: “Họ chỉ ăn may khi thắng tuyển Việt Nam, có giỏi hãy thắng Iraq”

Ngày 4/4, trang Okezone (Indonesia) đăng bài viết đầy bất ngờ với tiêu đề: "CĐV Malaysia chế nhạo phẩm chất cầu thủ nhập tịch của tuyển Indonesia: Thực sự giỏi, hãy thử thắng Iraq!". Theo bài viết này, đang có một cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa một bộ phận CĐV Malaysia và người hâm mộ ở Indonesia.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một tài khoản nổi tiếng ở Malaysia đã lên một diễn đàn để chê bai dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Tài khoản này cho rằng chất lượng của cầu thủ nhập tịch không hơn gì những cầu thủ bản địa, và tuyển Indonesia chỉ may mắn khi thắng tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

"Chẳng có sự khác biệt về chất lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ nội của tuyển Indonesia. Họ thắng tuyển Việt Nam do chỉ là do may mắn, bởi tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề. Nếu có giỏi, tuyển Indonesia hãy thắng tuyển Iraq. Nếu tuyển Indonesia làm được điều đó, chúng tôi sẽ công nhận trình độ của họ" – trang Okezone trích lại lời bình luận trên một diễn đàn tại Malaysia.

CĐV Malaysia công kích tuyển Indonesia trên mạng xã hội.

Okezone cho hay, bình luận nói trên đã làm dậy sóng với CĐV Indonesia. Rất nhiều ý kiến từ xứ Vạn đảo đã được đưa ra để đáp trả, sau đó lên tiếng chê bai tuyển Malaysia.

-"Liệu Situ (tuyển Malaysia) có thể thắng được tuyển Việt Nam không?" – một CĐV của Indonesia lên tiếng.

-"Malaysia cũng nhập tịch hàng loạt nhưng rốt cuộc họ vẫn chỉ là đội bóng yếu, luôn thua khi gặp những đội mạnh hơn" – một ý kiến khác bình luận.

-"Chiến thắng nhờ may mắn có nghĩa là gì? Trong bóng đá, không có thứ gọi là may mắn" – bình luận khác từ CĐV Indonesia.

Nhiều CĐV tại Indonesia chế giễu tuyển Malaysia khi thua Oman hai trận liên tiếp tại vòng loại World Cup. Những thất bại này khiến Malaysia tụt 4 bậc trên BXH FIFA, từ 132 xuống 136, chính thức phải xếp dưới tuyển Indonesia (hạng 134).

Ngoài ra, một số cư dân mạng khác lại công kích bằng cách nhắc lại trận chung kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Indonesia gặp Malaysia. Khi đó, trên sân nhà của Singapore, tuyển Malaysia đã đại bại trước Indonesia 1-4.

Tuyển Indonesia liên tục bị CĐV Malaysia chế nhạo trong ít ngày qua.

Trước đó, trang Okezone cũng đề cập tới câu chuyện một diễn đàn dành cho CĐV ở Malaysia đã công kích tuyển Indonesia bằng bình luận: "Nếu dùng những cầu thủ bản địa, tuyển Indonesia sẽ không thể thăng hạng, nên họ phải trông cậy vào các cầu thủ nhập tịch. Chỉ cần thắng tuyển Việt Nam thì họ sẽ vui sướng giống như vừa vô địch World Cup vậy! Tuyển Việt Nam thua vì HLV của họ có vấn đề chứ không phải vì tuyển Indonesia mạnh".

Bình luận này cũng khiến nhiều CĐV Indonesia tức giận. Họ thi nhau đưa ra thông điệp đáp trả đồng thời chê trình độ chuyên môn của tuyển Malaysia.