CĐV Malaysia chán nản sau trận thua đậm Việt Nam: “Khoảng cách đang ngày càng lớn”

Trên sân Gelora Joko Samudro (Indonesia), U17 Việt Nam thể hiện sự vượt trội rõ rệt ngay từ những phút đầu. Đội bóng của HLV Cristiano Roland kiểm soát thế trận, triển khai bóng mạch lạc và tận dụng cơ hội hiệu quả để giành chiến thắng đậm 4-0 với các pha lập công của Sỹ Bách (cú đúp), Văn Dương và Mạnh Cường .

Không chỉ thua về tỷ số, U17 Malaysia còn lép vế gần như toàn diện về lối chơi. Điều đó khiến cộng đồng mạng nước này nhanh chóng “dậy sóng” sau trận. Nhiều ý kiến cho rằng đội nhà chưa sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Một CĐV thẳng thắn chia sẻ: “Chúng ta gần như không có phương án chống lại cách họ kiểm soát bóng. Mọi thứ đều thua kém”.

Ý kiến khác cũng bày tỏ sự thất vọng: “Thua không chỉ vì sai lầm cá nhân, mà là cả hệ thống. Nhìn cách Việt Nam chơi mới thấy khoảng cách đang lớn thế nào”.

Không ít người hâm mộ Malaysia còn đề cập đến vấn đề phát triển bóng đá trẻ. Theo họ, thất bại này không đơn thuần là một trận thua ở vòng bảng, mà phản ánh câu chuyện dài hạn.

“Mỗi lần gặp Việt Nam ở cấp độ trẻ, chúng ta lại gặp cùng một vấn đề. Điều đó không phải ngẫu nhiên”, một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Một CĐV khác thì nhấn mạnh: “Nếu không thay đổi cách đào tạo, những trận như thế này sẽ còn lặp lại”.

Dù vậy, cũng có những ý kiến giữ cái nhìn tỉnh táo hơn khi cho rằng giải đấu vẫn còn dài. “Đây mới là trận đầu tiên, vẫn còn cơ hội sửa sai. Nhưng rõ ràng chúng ta cần cải thiện rất nhiều”, một người hâm mộ viết.

Thực tế, kết quả này mới chỉ ảnh hưởng đến cục diện ban đầu của bảng A. Với chiến thắng 4-0, U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu với 3 điểm, trong khi U17 Malaysia chưa có điểm số nào và còn các trận gặp Indonesia cùng Timor Leste phía trước . Điều đó đồng nghĩa cơ hội đi tiếp vẫn chưa khép lại với bất kỳ đội nào.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Malaysia lo lắng không chỉ là điểm số, mà là cách đội nhà thể hiện. Truyền thông nước này cũng nhận định U17 Malaysia “thiếu tổ chức, phản ứng chậm và dễ bị khai thác” trước lối chơi tốc độ của Việt Nam .

Ở chiều ngược lại, chiến thắng này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội còn duy trì được sự kỷ luật và nhịp độ ổn định xuyên suốt trận đấu.

Dẫu vậy, như chính phản ứng của CĐV Malaysia đã chỉ ra, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Giải đấu vẫn còn nhiều biến số phía trước, và mọi đội bóng đều còn cơ hội sửa sai.

Nhưng rõ ràng, sau trận thua này, người hâm mộ Malaysia đã phần nào nhìn thấy một thực tế khó phủ nhận: khoảng cách với những đối thủ như Việt Nam không còn là chuyện nhất thời, mà đang trở thành vấn đề mang tính hệ thống.