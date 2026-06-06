CĐV Indonesia đồng loạt cảnh báo đội nhà về “sát thủ” của U19 Việt Nam trước trận đại chiến

Hoàng Công Hậu đang trở thành nỗi ám ảnh mới của CĐV Indonesia khi liên tiếp tỏa sáng, trước màn quyết đấu định đoạt ngôi đầu bảng A.

Công Hậu khiến người hâm mộ Indonesia đứng ngồi không yên

Chỉ sau hai lượt trận tại Giải U19 Đông Nam Á 2026, tiền đạo Hoàng Công Hậu đã nổi lên như một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của giải đấu. Phong độ bùng nổ của chân sút U19 Việt Nam không chỉ giúp đội nhà chiếm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết mà còn khiến người hâm mộ Indonesia tỏ ra đặc biệt lo lắng trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội.

Ở trận ra quân gặp U19 Timor Leste, Công Hậu ghi cả ba bàn thắng giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-0. Tiền đạo sinh năm 2007 mở tỷ số ngay từ những phút đầu tiên trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng những pha dứt điểm đầy tự tin và chính xác.

Đến trận gặp U19 Myanmar, chân sút quê Hải Dương tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đáng nể. Anh đóng góp thêm một pha lập công, có một kiến tạo và mang về một quả phạt đền trong chiến thắng 5-0 của đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi. Sau hai trận đấu, Công Hậu đã sở hữu 4 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Chính hiệu suất ghi bàn ấn tượng ấy đã khiến các diễn đàn bóng đá Indonesia liên tục nhắc tới cái tên Hoàng Công Hậu trong những ngày gần đây.

Công Hậu (số 9) khiến NHM Indonesia lo ngại.

Người hâm mộ xứ Vạn đảo dành sự dè chừng đặc biệt

Trước cuộc chạm trán được xem như trận “chung kết bảng A”, nhiều cổ động viên Indonesia đã công khai bày tỏ sự lo ngại về tiền đạo số 9 của U19 Việt Nam.

Một người hâm mộ nhận định rằng hàng phòng ngự Indonesia sẽ phải theo sát Công Hậu trong suốt trận đấu bởi đây là cầu thủ có khả năng trừng phạt đối phương chỉ từ một khoảnh khắc mất tập trung. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác đánh giá cao khả năng chọn vị trí và dứt điểm của chân sút trẻ này.

Không ít CĐV Indonesia cho rằng đội bóng của họ đang sở hữu hàng công chất lượng, nhưng U19 Việt Nam lại có lợi thế nhờ một tiền đạo đang đạt phong độ cực cao. Theo họ, Công Hậu chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo đỏ và hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt trong trận đấu quyết định.

Sự thận trọng của người hâm mộ Indonesia không phải không có cơ sở. Trước đó, truyền thông nước này cũng liên tục nhấn mạnh rằng U19 Indonesia đang ở thế buộc phải thắng nếu muốn chắc chắn giành vé vào bán kết. Một kết quả hòa có thể khiến họ gặp nhiều rủi ro trong cuộc cạnh tranh suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Công Hậu đang là ngôi sao nổi bật của U19 Việt Nam. Ngoài ra, sau trận đấu thứ hai thắng U19 Myanmar tới 5-0, U19 Việt Nam cũng cho thấy sự bắt nhịp tốt, phát huy hàng công rất lợi hại.

Trận chiến định đoạt ngôi đầu bảng

Sau hai lượt trận, cả U19 Việt Nam và U19 Indonesia đều giành trọn vẹn 6 điểm. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn sau các chiến thắng trước Timor Leste và Myanmar.

Điều đó khiến áp lực hiện nay phần nào nghiêng về phía đội chủ nhà. Nhiều cổ động viên Indonesia từng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà chỉ thắng Timor Leste 3-0 ở lượt đấu thứ hai, qua đó đánh mất lợi thế về hiệu số trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với U19 Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, màn trình diễn thăng hoa của Hoàng Công Hậu càng khiến người hâm mộ xứ Vạn đảo thêm phần lo lắng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tiền đạo của U19 Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định trong trận cầu được xem là tâm điểm của vòng bảng.

Cuộc đọ sức giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia không chỉ mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng A mà còn là màn so tài giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Và ở thời điểm hiện tại, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước giờ bóng lăn lại chính là Hoàng Công Hậu – chân sút đang khiến các khán đài Indonesia phải dè chừng.