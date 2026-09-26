CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam

Rất nhiều cổ động viên Indonesia tỏ ra lo lắng với màn trình diễn của đội nhà trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Tối 25/9 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia), đội tuyển Indonesia thắng Singapore 2-0 ở lượt trận đầu tiên của bảng A hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên John Herdman dù họ được chơi ngay trên sân nhà trước đối thủ yếu hơn.

Đội tuyển xứ vạn đảo tung ra sân đội hình gồm 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài - phần lớn là châu Âu - nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước khi được chơi hơn người trong hiệp 2. Chiến thắng 2-0 chưa làm hài lòng phần lớn người hâm mộ Indonesia.

Đội tuyển Indonesia thắng Singapore ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong các bài đăng của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) về kết quả trận đấu, các cổ động viên xứ vạn đảo tràn vào bình luận nhiều ý kiến không mấy tích cực.

“ Cách đá của Indonesia không phải vấn đề với đội tuyển Việt Nam” , tài khoản Widi Jowo bình luận. Tài khoản Orange Aulus còn gay gắt hơn: “ Lối chơi của Indonesia thật tẻ nhạt. Nếu phải đối đầu với Việt Nam hay Thái Lan thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ bị họ xé nát tơi tả ”.

Cổ động viên có tên Sopian nói: “ Đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng trong trận đấu trước Singapore. Nhưng về mặt thế trận, nó thật nhàm chán và thất vọng, đặc biệt là hiệp hai, cầu thủ thi đấu như hết xăng. Nếu đội tuyển quốc gia chơi như thế này, có vẻ như người chiến thắng sẽ là Việt Nam ”.

Resah Marwah - một cổ động viên khác lên tiếng: “ Lối chơi của Shin Tae-yong thú vị hơn nhiều so với phong cách của Herdman vốn rất tẻ nhạt. Cách tiếp cận của ông Shin mang tính tiến bộ, dù đội bóng thường có xu hướng hụt hơi ở khu vực một phần ba cuối sân ”.

Ngược lại, nhiều cổ động viên khác tin rằng vấn đề chỉ là nhiều cầu thủ sinh sống tại châu Âu của Indonesia có phần mệt mỏi sau chuyến bay dài. Đến trận đấu với Malaysia, mọi chuyện sẽ rất khác với đội chủ nhà.

Thậm chí, họ còn lấy ví dụ về việc đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 nhưng hoà Cape Verde trong ngày ra quân.

Số khác nhắc về trận hòa 0-0 của đội tuyển Việt Nam trước Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 cách đây 1 tháng. Trận này, đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu rất bế tắc nhưng sau đó lại thắng 3-0 trước Indonesia.