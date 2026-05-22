CĐV Đông Nam Á tranh cãi dữ dội khi U17 Việt Nam rơi vào bảng “dễ thở” ở World Cup

Lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026 đã mang tới rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt sau khi U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Đây được đánh giá là bảng đấu “dễ thở” hơn đáng kể so với nhiều bảng khác có sự xuất hiện của các đội mạnh như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha hay Pháp.

Ngay sau khi kết quả được công bố, hàng loạt diễn đàn bóng đá khu vực đã xuất hiện những cuộc tranh luận sôi nổi về cơ hội của thầy trò HLV Cristiano Roland. Nhiều CĐV cho rằng U17 Việt Nam đã gặp may khi tránh được những đối thủ quá tầm ở lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup trẻ.

Một bộ phận CĐV Malaysia nhận định U17 Việt Nam “trúng lá thăm đẹp”, đồng thời cho rằng đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Không ít ý kiến còn tin đội bóng áo đỏ có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì phong độ như tại VCK U17 châu Á 2026.

Trong khi đó, các CĐV Thái Lan cũng tỏ ra bất ngờ với cục diện bảng G. Nhiều người đánh giá đây là cơ hội hiếm có để một đại diện Đông Nam Á tiến sâu tại U17 World Cup, nhất là khi thể thức giải đấu cho phép nhiều đội xếp thứ ba vẫn giành quyền đi tiếp.

U17 Việt Nam khiến khu vực thay đổi cách nhìn

Sự chú ý mà U17 Việt Nam nhận được không phải điều ngẫu nhiên. Đội bóng trẻ của HLV Cristiano Roland đang tạo nên tiếng vang lớn sau hành trình ấn tượng ở cấp độ châu lục. Trước đó, U17 Việt Nam từng gây sốt khi vô địch Đông Nam Á và giành vé dự World Cup bằng những màn trình diễn giàu năng lượng, tốc độ và tinh thần thi đấu cực kỳ lì lợm.

Chính điều này khiến nhiều CĐV khu vực bắt đầu nhìn U17 Việt Nam bằng ánh mắt khác. Thay vì chỉ xem đại diện Việt Nam là đội “lót đường”, không ít người tin đội bóng áo đỏ có thể trở thành hiện tượng tại Qatar vào cuối năm nay.

Truyền thông Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho bảng đấu của U17 Việt Nam. Một số tờ báo khu vực thậm chí nhận xét rằng đây là “bảng ngon ăn” nếu so với mặt bằng chung của giải đấu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cảnh báo rằng Bỉ và Mali đều là những nền bóng đá sở hữu thể hình, tốc độ và chất lượng đào tạo trẻ rất cao.

Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều quan điểm tỏ ra hoài nghi. Một số CĐV cho rằng dù tránh được các “siêu cường”, khoảng cách trình độ giữa bóng đá trẻ Đông Nam Á với châu Âu hay châu Phi vẫn còn rất lớn. Vì thế, U17 Việt Nam sẽ phải nỗ lực cực lớn nếu muốn giành điểm tại giải đấu lần này.

Cơ hội lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, việc góp mặt tại U17 World Cup 2026 vẫn là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở cấp độ trẻ.

Theo thể thức của FIFA, giải đấu năm nay có tới 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Điều này giúp cơ hội đi tiếp của các đội được mở rộng đáng kể.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng U17 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để thể hiện hình ảnh tích cực tại sân chơi thế giới.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam liên tục tạo dấu ấn những năm gần đây, người hâm mộ đang kỳ vọng lứa U17 hiện tại có thể viết tiếp câu chuyện đặc biệt. Và dù bị xem là “bảng dễ”, thử thách tại World Cup chắc chắn vẫn sẽ vô cùng khắc nghiệt với thầy trò HLV Cristiano Roland.