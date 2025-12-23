CĐV Đông Nam Á thúc giục AFC sớm xử thua Malaysia

Ngay sau cuộc họp báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hôm qua 22/12, cộng đồng CĐV bóng đá Đông Nam Á đồng loạt kêu gọi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhanh chóng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đội tuyển Malaysia, nhằm khép lại tranh cãi kéo dài liên quan tới việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Trên mạng xã hội khu vực, làn sóng tranh luận bùng nổ sau khi FAM công bố các động thái nội bộ, bao gồm gửi hồ sơ sai phạm lên cơ quan chức năng và đình chỉ một số cán bộ liên quan. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng động thái này không đủ xoa dịu dư luận.

Malaysia sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định để đấu Việt Nam tại lượt đi bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027 (thắng 4-0).

CĐV Thái Lan nhấn mạnh: “Họp báo tốt, nhưng bóng đá cần hành động cụ thể. AFC không thể chần chừ thêm.” Trong khi đó một ý kiến từ Indonesia cho rằng nếu không xử lý sớm, “luật lệ sẽ mất giá trị”.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng theo dõi chặt diễn biến, đề nghị AFC xử lý rõ ràng vì ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. CĐV Singapore nhận định: “FIFA đã xử thua rồi, AFC nên làm theo để giữ niềm tin.”

Ngay cả tại Malaysia, không ít CĐV bày tỏ sự mệt mỏi với bê bối và mong muốn kết quả được dứt điểm sớm càng tốt để không kéo dài nghi ngờ quanh bóng đá nước nhà.

Trước đó, FIFA đã xử thua đội tuyển Malaysia 0–3 ở ba trận giao hữu do vi phạm quy định, khiến áp lực lên AFC càng lớn khi quyết định liên quan tới các trận vòng loại chính thức còn đang chờ phán quyết cuối cùng.

Nếu bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027, ít nhất Malaysia sẽ bị xử thua trận lượt đi gặp Nepal và Việt Nam - 2 trận đấu mà họ có xử dụng các cầu thủ nhập lậu.

Theo lịch, ngày 31/3/2026, Malaysia sẽ đấu tuyển Việt Nam trận cuối ở bảng F. Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, trong khi ĐT Việt Nam đứng thứ nhì với 12 điểm. Nếu Malaysia bị xử thua 2 trận, sẽ bị trừ 6 điểm, trong khi ĐT Việt Nam được cộng thêm 3 điểm. Khi đó, cho dù ĐT Việt Nam thua ở lượt cuối, chúng ta vẫn đi tiếp.