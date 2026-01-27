CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội trước việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép trở lại thi đấu

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với bảy tuyển thủ đang bị FIFA xử phạt do vi phạm quy định về tư cách thi đấu. Điều này có nghĩa là nhóm cầu thủ này được phép thi đấu, tập luyện và ký hợp đồng trong thời gian chờ CAS xem xét tiếp tục vụ việc.

Bảy cầu thủ được nhắc tới gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Trước đó, FIFA từng cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì những nghi vấn liên quan tới chứng thực nhập tịch.

Lập tức, quyết định tạm thời của CAS khiến cộng đồng fan "dậy sóng". Trên các diễn đàn, rất nhiều CĐV Đông Nam Á bày tỏ phản ứng gay gắt, cho rằng quyết định này chỉ làm tăng thêm sự bấp bênh về tương lai sự nghiệp của các cầu thủ và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của bóng đá Malaysia.

"Đây chỉ là tạm thời, nhưng tương lai của nhóm này gần như đã chấm dứt".

"Lẽ ra họ nên xin giải nghệ thì tốt hơn".

"Tạm thời mà thôi, tôi cá là không có CLB nào dám ký hợp đồng tiếp với các cầu thủ này đâu vì rủi do quá lớn".

"Điều này sẽ chỉ khiến bóng đá Malaysia bị tàn phá nặng nề hơn khi có phán quyết cuối cùng".

Hiện điều khiến NHM tò mò nhất là, nếu CAS chậm đưa ra phán quyết cuối cùng, liệu Malaysia có dùng 7 cầu thủ nhập lậu để đấu ĐT Việt Nam tại lượt về ngày 31/3 tới hay không. Một vài ý kiến cho rằng FAM có thể sẽ không triệu tập các cầu thủ này đấu tuyển Việt Nam phần vì họ sa sút phong độ thời gian qua, phần vì tránh để câu chuyện có thể nghiêm trọng hơn nếu cuối cùng vẫn bị xử phạt.