CĐV Đông Nam Á "ngả mũ" trước Đình Bắc sau pha “khai nòng” ở CLB Công An Hà Nội

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã có pha lập công đầu tiên sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026, giúp Công An Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers — và ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Với bàn thắng ở phút 90+2, Đình Bắc được đánh giá đã chấm dứt quãng thời gian im tiếng trên sân cỏ sau giải U23 châu lục. Pha lập công quan trọng này không chỉ ấn định chiến thắng đậm cho CAHN mà còn là dấu hiệu cho sự trở lại phong độ sau khi anh gặp một số khó khăn về thể lực và chấn thương nhẹ.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB CAHN, lần đầu kể từ sau VCK U23 châu Á 2026.

Trên các nền tảng mạng xã hội, CĐV khu vực cùng nhau bày tỏ những nhận xét tích cực dành cho chân sút 19 tuổi:

Một fan từ Indonesia viết: “Đình Bắc đúng là sát thủ vòng cấm. Sau U23 châu Á, cậu ấy chỉ cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác ghi bàn.”

CĐV Thái Lan bình luận: “Cách cậu ấy xử lý ở bàn thắng này rất điềm tĩnh. Không phải ngẫu nhiên mà Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.”

Một người hâm mộ Malaysia chia sẻ: “Tiền đạo Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Nếu duy trì nhịp độ này, Đình Bắc sẽ tiến xa hơn nữa.”

Ngay cả CĐV Singapore cũng thừa nhận: “Tampines Rovers đã cố gắng hết mình, nhưng pha dứt điểm của Đình Bắc quá đẳng cấp.”

Những lời khen này phản ánh sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khu vực vào tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam — đặc biệt sau khi anh từng ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo tại VCK U23 châu Á 2026, giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu trẻ châu lục.

Đình Bắc hiện vẫn được xem là một trong những cái tên nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi U23, và bàn thắng vừa rồi được nhiều người xem là điểm khởi đầu cho một giai đoạn thăng tiến mới trong sự nghiệp của anh.