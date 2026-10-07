CĐV cuồng nhiệt tri ân Messi thi đấu lần cuối trong màu áo tuyển Argentina

Trước Benin, Lionel Messi đã chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Dường như những diễn biến trên sân bóng không còn quá quan trọng nữa, mà điều NHM hướng đến là sự tri ân dành cho huyền thoại 39 tuổi người Argentina.

Ngay vài tiếng trước giờ bóng lăn, không khí bên ngoài sân Monumental đã rất sôi động khi NHM tổ chức những cuộc diễu hành nhỏ tôn vinh Messi Từng hàng dài NHM xếp hàng đợi thời khắc vào sân Những băng rôn tôn vinh Messi xuất hiện dày đặc Bầu không khí trong sân Monumental là rất sôi động. Gần như không còn một chỗ trống nào Messi bước ra sân khởi động trong những tiếng hò reo không ngớt Mọi âm thanh ồn ào bỗng chốc ngưng đọng lại trong tích tắc khi giọng phát thanh viên vang lên qua loa phóng thanh xướng tên số áo 10 huyền thoại Những tiếng hô đồng thanh "Mes-si! Mes-si! Mes-si!" vang dội nhịp nhàng, trầm hùng như tiếng trống trận, đập thẳng vào lồng ngực từng người, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển theo từng nhịp thở. Messi không quên vẫy tay chào lại NHM như để gửi lời cảm ơn Messi phản ứng khi nhìn thấy một bức tifo khổng lồ vẽ hình anh nâng cao chiếc cúp vàng được kéo lên, che rợp cả một góc khán đài Hàng vạn cánh tay vươn ra về phía thảm cỏ, đồng loạt cúi người theo nhịp bái vọng quen thuộc - một nghi thức tôn vinh không lời nhưng đầy quyền uy của NHM Argentina mà chỉ riêng Messi mới có đặc quyền đón nhận