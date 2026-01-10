CĐV châu Á ngả mũ thán phục chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam: Đối thủ nào cũng phải dè chừng!

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan tối 9/1 không chỉ giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á, mà còn khiến cộng đồng CĐV châu Á bàn tán không ngớt. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, cái tên Việt Nam xuất hiện dày đặc với những lời khen có cánh - thậm chí là cả… sự dè chừng.

Ngay sau trận đấu, hàng loạt bình luận từ CĐV quốc tế đã nhanh chóng lan truyền. Không ít người thừa nhận họ đã dự đoán trước kịch bản bùng nổ của U23 Việt Nam trong hiệp 2: "Chiến thắng xứng đáng", "Việt Nam đẳng cấp thật, tôi đã nói họ rất nguy hiểm trong hiệp 2 mà. Chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết", "U23 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm ở tứ kết, gặp họ không hề dễ", "Chưa bao giờ mỗi lần thấy Việt Nam có bócng là hầu như sắp có bàn"...

Thậm chí, có CĐV còn dành những nhận xét khiến fan Việt chỉ biết… đọc mà mừng rơn: "U23 Việt Nam nên đại diện châu Á dự World Cup giải trẻ. Họ gần như không có đối thủ ở châu lục vào thời điểm này".

Khi đối thủ gục ngã, HLV Kim Sang-sik được gọi tên

Không chỉ các cầu thủ trên sân, HLV Kim Sang-sik cũng trở thành tâm điểm chú ý của CĐV quốc tế. Phong cách điều chỉnh chiến thuật hợp lý, những sự thay người mang tính bước ngoặt cùng nền tảng thể lực sung mãn của U23 Việt Nam khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi… vì quá ấn tượng.

"HLV Kim Sang-sik dường như có phép thuật bí mật, cầu thủ Việt Nam chạy không biết mệt".

Thực tế, trong hiệp 2 - thời điểm nhiều đội bóng bắt đầu xuống sức - U23 Việt Nam lại càng chơi chắc chắn, pressing liên tục và tạo ra sức ép khiến đối thủ lúng túng. Bàn thắng quyết định ở những phút cuối là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh và thể lực vượt trội.

Từng bị xem là "ẩn số", giờ đây U23 Việt Nam đang dần được nhìn nhận như một thế lực trẻ đáng gờm của châu Á. Tứ kết đang ở rất gần, và có một điều chắc chắn: bất kỳ đội bóng nào chạm trán U23 Việt Nam lúc này cũng không thể xem thường.

Ảnh: AFC