CĐV bùng nổ, Hàn Quốc được gọi là "niềm tự hào châu Á" sau cuộc ngược dòng ấn tượng ở World Cup 2026

Màn ngược dòng đầy cảm xúc trước CH Séc không chỉ giúp Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 mà còn khiến người hâm mộ khắp châu Á vỡ òa.

Hàn Quốc tạo địa chấn với màn ngược dòng trước CH Séc

Đội tuyển Hàn Quốc đã có màn ra quân đáng nhớ tại World Cup 2026 khi đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1 sau màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh. Dù bị đối thủ châu Âu chọc thủng lưới trước ở phút 59 (Krejčí), đại diện Đông Á vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả để giành trọn 3 điểm.

CH Séc nhập cuộc chủ động và tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Hàn Quốc. Bàn thắng mở tỷ số của đội bóng Trung Âu khiến nhiều người lo ngại về một khởi đầu không thuận lợi dành cho đại diện châu Á. Tuy nhiên, sau bàn thua, Hàn Quốc đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác.

Với sự cơ động nơi tuyến giữa cùng tốc độ trong các tình huống phản công, đội bóng xứ Kim chi liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Những nỗ lực đó được đền đáp bằng bàn gỡ hòa phút 67 (Hwang In-beom) trước khi họ hoàn tất màn lội ngược dòng bằng pha lập công quyết định phút 80 (Oh Hyeon-gyu).

Chiến thắng 2-1 không chỉ giúp Hàn Quốc tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A mà còn khẳng định vị thế của một trong những đại diện mạnh nhất châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người hâm mộ Hàn Quốc vỡ òa vì tinh thần chiến đấu

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập những lời khen dành cho thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo. Nhiều cổ động viên cho rằng đây là một trong những trận đấu thể hiện rõ nhất bản sắc bóng đá Hàn Quốc: không bỏ cuộc, giàu năng lượng và luôn chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Không ít người nhắc lại hành trình ấn tượng của đội tuyển tại các kỳ World Cup trước, đồng thời tin rằng chiến thắng trước CH Séc có thể trở thành bước đệm quan trọng để đội bóng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Một số bình luận nổi bật từ người hâm mộ Hàn Quốc:

“Đây mới là tinh thần của đội tuyển quốc gia. Bị dẫn trước nhưng không hề hoảng loạn.”

“Chúng ta đã chứng minh rằng các đội bóng châu Á hoàn toàn có thể cạnh tranh với các đại diện châu Âu.”

“Chiến thắng này mang lại rất nhiều niềm tin cho chặng đường phía trước.”

Nhiều cổ động viên cũng dành lời khen cho các cầu thủ trẻ, những người đã góp phần tạo nên sức sống mới cho đội tuyển ở sân chơi lớn nhất thế giới.

CĐV Đông Nam Á đồng loạt gửi lời chúc mừng

Không chỉ tại Hàn Quốc, chiến thắng của đội bóng xứ Kim chi còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, rất nhiều cổ động viên Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam bày tỏ sự phấn khích khi chứng kiến một đại diện châu Á đánh bại đối thủ đến từ châu Âu.

Nhiều người cho rằng thành công của Hàn Quốc là nguồn cảm hứng lớn đối với bóng đá châu lục. Một bộ phận người hâm mộ Đông Nam Á đặc biệt ấn tượng với tinh thần thi đấu và khả năng duy trì cường độ cao của các cầu thủ Hàn Quốc trong suốt 90 phút.

Các bình luận phổ biến xuất hiện trên mạng xã hội:

“Châu Á đang cho thấy họ không còn là những đội bóng lót đường.”

“Hàn Quốc luôn là niềm tự hào của bóng đá châu lục ở sân chơi World Cup.”

“Hy vọng các đội Đông Nam Á trong tương lai cũng có thể tạo ra những chiến tích tương tự.”

Tại Việt Nam, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước màn trình diễn của đại diện Đông Á. Nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng trước CH Séc là minh chứng cho thành quả của quá trình đầu tư dài hạn vào bóng đá trẻ, cơ sở vật chất và hệ thống đào tạo bài bản.

Không ít cổ động viên Việt Nam cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của Hàn Quốc, đồng thời xem đây là hình mẫu mà nhiều nền bóng đá trong khu vực có thể học hỏi.

Người hâm mộ châu Á tự hào trước chiến thắng của đại diện khu vực

Bên ngoài Đông Á và Đông Nam Á, chiến thắng của Hàn Quốc cũng nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ ở Tây Á, Nam Á và Trung Á.

Nhiều cổ động viên từ Nhật Bản, Saudi Arabia, Qatar, Iran hay Uzbekistan đều chung quan điểm rằng mỗi chiến thắng của một đại diện châu Á tại World Cup đều góp phần nâng cao vị thế của bóng đá khu vực trên bản đồ thế giới.

Một số người hâm mộ thậm chí gọi đây là “chiến thắng của châu Á” bởi Hàn Quốc đã vượt qua một đối thủ giàu truyền thống của bóng đá châu Âu bằng bản lĩnh và chất lượng chuyên môn.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các bài đăng về trận đấu nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Hàng nghìn bình luận chúc mừng xuất hiện chỉ sau ít giờ đồng hồ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của kết quả này.

Khởi đầu hoàn hảo cho tham vọng tiến xa

Chiến thắng trước CH Séc mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng nó mang ý nghĩa rất lớn đối với hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026. Không chỉ giúp đội tuyển có được lợi thế về điểm số, kết quả này còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ trước những thử thách tiếp theo.

Quan trọng hơn, màn ngược dòng đầy cảm xúc đã thắp lên niềm tin cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp châu Á. Trong ngày Hàn Quốc đánh bại CH Séc, những tiếng reo hò không chỉ vang lên tại Seoul mà còn lan tỏa đến nhiều quốc gia trong khu vực.

Và nếu tiếp tục duy trì phong độ cùng tinh thần chiến đấu như đã thể hiện ở trận ra quân, đại diện xứ Kim chi hoàn toàn có thể trở thành lá cờ đầu của bóng đá châu Á tại World Cup 2026.

Theo lịch, tại vòng hai bảng A, Hàn Quốc sẽ đấu Mexico lúc 08h00 ngày 19/6, còn CH Séc đấu Nam Phi trước đó, lúc 23h00 ngày 18/6.

Còn loạt trận ngay tiếp theo đây ở VCK World Cup 2026 diễn ra đêm nay là Canada - Bosnia (02h00 ngày 13/6), Mỹ - Paraguay (08h00 ngày 13/6).