CĐV Argentina đổ bộ đến Mỹ xem chung kết World Cup, các hãng hàng không 'bở hơi tai'

Chiến thắng lội ngược dòng đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trước Anh ở bán kết đã đưa nhà đương kim vô địch Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một làn sóng cuồng nhiệt đã bùng nổ khắp đất nước Nam Mỹ, kích hoạt một cuộc "săn lùng" vé máy bay sang Mỹ quy mô lớn chưa từng có.

Theo ghi nhận từ hãng thông tấn Reuters, các đại lý lữ hành và hãng hàng không tại Argentina đang chứng kiến lượng truy cập và đặt chỗ tăng vọt kỷ lục. Khung giờ cao điểm cho thấy nhu cầu tăng tới 60 lần. Hàng nghìn người hâm mộ trung thành của La Albiceleste đang tìm mọi cách sở hữu những tấm vé tới New York - nơi sẽ diễn ra trận tranh cúp vô địch tại sân vận động MetLife vào Chủ Nhật này (02h00 sáng thứ 2 theo giờ Việt Nam).

Bất chấp tình hình kinh tế còn nhiều thách thức và chi phí đắt đỏ của các chuyến bay quốc tế chặng ngắn ngày, khao khát được trực tiếp chứng kiến Lionel Messi và các đồng đội bảo vệ ngôi vương của NHM đã vượt lên trên tất cả.

Nhiều hãng hàng không lớn như Aerolineas Argentinas, JetSmart đã nhanh chóng phản ứng bằng việc bổ sung các chuyến bay đặc biệt từ Buenos Aires thẳng tới khu vực New York/New Jersey để đáp ứng nhu cầu khổng lồ.

NHM Argentina đang tìm mọi cách đổ bộ đến Mỹ

Đại diện một công ty lữ hành lớn tại Buenos Aires chia sẻ: "Ngay khi trận bán kết khép lại, hệ thống của chúng tôi đã bị quá tải. Điện thoại reo liên tục từ đêm đến sáng. Mọi người không quan tâm đến giá cả, họ chỉ muốn biết làm thế nào để có mặt tại Mỹ trước giờ bóng lăn". Mức giá trung bình cho một chặng là 5.000 USD hạng bình dân và 10.000 USD cho hạng thương gia, nhưng nó được bán hết trong chỉ vài giờ.

Trang web của Aerolineas cho thấy không còn chỗ trống trên các chuyến bay đến New York cho đến ngày 21/7 dù thực tế là 19/7 thì World Cup đã kết thúc. Phương án phụ là hạ cánh ở Miami, sau đó di chuyển thêm một chặng đến New York cũng không còn vé. Lựa chọn duy nhất của NHM lúc này là bay nối chuyến. Họ sẽ phải chia nhỏ hành trình ra với hy vọng được đặt chân đến Mỹ.

Sức hút của trận chung kết năm nay còn được nhân lên gấp bội khi đây là màn so tài đỉnh cao giữa đương kim vô địch Copa America (Argentina) và đương kim vô địch EURO (Tây Ban Nha). Sân vận động MetLife với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi dự kiến sẽ bị biến thành một "biển người" màu xanh-trắng.

Bầu không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên Argentina mang đến Bắc Mỹ không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Lionel Scaloni mà còn là minh chứng rõ nét cho tình yêu bóng đá vô bờ bến của quốc gia Nam Mỹ này.