CĐV Anh và Argentina ẩu đả sau bán kết World Cup 2026, nhiều người bị bắt

Không khí căng thẳng sau bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina dẫn đến nhiều vụ ẩu đả bên ngoài sân Mercedes-Benz, buộc cảnh sát phải bắt giữ nhiều CĐV.

Bầu không khí nóng bỏng của màn đại chiến giữa Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn kéo dài ra bên ngoài sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), nơi xảy ra hàng loạt vụ xô xát giữa cổ động viên hai đội sau tiếng còi mãn cuộc.

Theo The Sun, ngay sau khi Argentina lội ngược dòng thắng 2-1 để giành vé vào chung kết, nhiều nhóm CĐV của hai đội đã lao vào ẩu đả trên các tuyến phố quanh sân. Cảnh sát có vũ trang nhanh chóng được triển khai để kiểm soát tình hình và tiến hành bắt giữ nhiều người liên quan.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều CĐV Anh mặc áo đấu "Tam sư" bị còng tay và áp giải khỏi hiện trường. Trong khi đó, một số người hâm mộ Argentina cũng bị lực lượng chức năng khống chế sau khi xảy ra các cuộc đối đầu với cảnh sát.

Theo ghi nhận, ít nhất một vụ ẩu đả trực diện giữa CĐV hai đội đã nổ ra ngay bên ngoài sân vận động trước khi bị lực lượng an ninh giải tán. Sự hiện diện của đông đảo cảnh sát mang theo vũ khí cho thấy nhà chức trách đã chuẩn bị cho nguy cơ bạo lực trong trận đấu vốn được xem là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Căng thẳng không chỉ ở Atlanta

Không chỉ tại Atlanta, truyền thông Anh cho biết các vụ va chạm giữa người hâm mộ hai đội còn được ghi nhận ở nhiều địa điểm khác như Birmingham (Anh) và New York (Mỹ). Một số hình ảnh lan truyền cho thấy cảnh sát cũng phải can thiệp để ngăn các cuộc xô xát giữa những nhóm cổ động viên quá khích.

Theo The Sun, căng thẳng càng bị đẩy lên sau khi một bộ phận CĐV Argentina xuất hiện với biểu ngữ liên quan tới quần đảo Falkland (người Argentina gọi là Islas Malvinas) để ăn mừng chiến thắng. Đây là chủ đề nhạy cảm trong quan hệ giữa hai quốc gia, từng dẫn tới cuộc chiến Falklands năm 1982 và luôn tạo ra nhiều tranh cãi mỗi khi Anh và Argentina chạm trán trên sân cỏ.

Trận cầu giàu duyên nợ khép lại trong nhiều cảm xúc

Trên sân, tuyển Anh tưởng như đã chạm một tay vào tấm vé dự chung kết sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, Argentina vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối trận. Enzo Fernandez gỡ hòa trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ, đưa đại diện Nam Mỹ vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Thất bại cay đắng khiến cảm xúc của cầu thủ và người hâm mộ Anh vỡ òa. Sau tiếng còi mãn cuộc, trên sân cũng xuất hiện những màn lời qua tiếng lại giữa cầu thủ hai đội trước khi lực lượng an ninh và ban huấn luyện can thiệp.

Trong khi Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới, tuyển Anh sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp Pháp. Còn bên ngoài sân cỏ, những hình ảnh bạo lực giữa các nhóm cổ động viên một lần nữa phủ bóng lên một trận đấu vốn đã mang nhiều ý nghĩa lịch sử giữa hai nền bóng đá.