CĐV Al Nassr "chống lưng" cho Ronaldo, hô vang CR7 đúng phút thứ 7

Ronaldo được CĐV Al Nassr động viên tinh thần sau ồn ào rời đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi cơn bão về lùm xùm rời đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đang bủa vây quanh Cristiano Ronaldo, các cổ động viên Al Nassr đã biến sân nhà thành một pháo đài vững chắc của tình yêu thương và sự ủng hộ trọn vẹn dành cho người đội trưởng của mình.

Trận đấu với Al Diriyah tại vòng 8 Saudi Pro League, ngay trước giờ bóng lăn, bầu không khí trên các khán đài đã sục sôi khi hàng ngàn lá cờ mang áo số 7 huyền thoại đồng loạt tung bay.

Tâm điểm của sự chú ý là tấm tifo khổng lồ được người hâm mộ chuẩn bị vô cùng công phu với dòng chữ: "CR7 - Vĩ đại là thành quả đến từ sự nỗ lực". Giữa thời điểm siêu sao người Bồ Đào Nha phải chịu không ít áp lực từ dư luận quốc tế sau những mâu thuẫn tại đội tuyển quốc gia, đây chính là lời khẳng định đắt giá nhất của các CĐV Al Nassr, họ luôn tin tưởng và đứng về phía anh.

CĐV động viên tinh thần Ronaldo

Tiếp đó, đúng vào phút thứ 7 của trận đấu, khoảnh khắc biểu tượng gắn liền với sự nghiệp của CR7 – toàn bộ sân vận động như bùng nổ khi hàng vạn khán giả đồng thanh hô vang tên "Ronaldo". Âm thanh cuồng nhiệt ấy ngân vang khắp các khán đài.

Đáp lại tình cảm chân thành ấy, Ronaldo đã lên tiếng bằng bàn thắng. Phút 23, từ cú dứt điểm bật ra của Kingsley Coman, siêu sao người Bồ Đào Nha chọn vị trí thông minh, chớp thời cơ đá bồi mở tỷ số trận đấu.

Sau khi xé lưới Al Diriyah, CR7 lao về phía góc sân, thực hiện cú nhảy xoay người ăn mừng "Siuuu" quen thuộc. Cả sân vận động như hòa làm một trong tiếng hô vang sấm truyền, tạo nên một khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn giữa siêu sao vĩ đại và những người yêu mến anh.

Pha lập công này không chỉ góp phần giúp Al Nassr đè bẹp Al Diriyah với tỷ số 3-0 để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, mà còn đánh dấu bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo.

Giữa tâm bão dư luận, tình cảm vô điều kiện của các CĐV Al Nassr chính là liều thuốc tinh thần vô giá. Sự tiếp sức kịp thời ấy giúp CR7 giải tỏa mọi áp lực, tiếp tục vững bước trên hành trình chinh phục mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp vĩ đại của mình.