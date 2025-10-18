Cây chuyền hai Võ Thị Kim Thoa: Người đi xuyên các kỷ lục

Võ Thị Kim Thoa (14) đã chơi tốt tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VTVBĐLA

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Võ Thị Kim Thoa ngay khi trận chung kết mùa giải 2025 khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Cô bảo rằng, không hiểu sao ngay sau tình huống cuối cùng nước mắt cứ chực rơi. Điều đó cũng dễ hiểu, Kim Thoa có cảm xúc dâng trào khi đội VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch quốc gia 2025 đồng thời bảo vệ vị trí số 1 từng có ở năm 2025.

Trên bục vinh danh các giải thưởng cá nhân năm nay, Võ Thị Kim Thoa tiếp tục nhận danh hiệu cầu thủ chuyền 2 nữ xuất sắc nhất. Cô đã có 4 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu này (năm 2022, 2023, 2024, 2025). “Mọi người bảo tôi là người giữ kỷ lục. Tôi không nghĩ kỷ lục gì. Thành công của tôi cũng là thành công của tập thể đội bóng. Chúng tôi đã thi đấu tốt, giành được kết quả. Một chút ghi nhận về danh hiệu cá nhân của tôi năm nay cũng là điều hạnh phúc vì tôi tiếp tục có điều này như các năm trước”, Võ Thị Kim Thoa bày tỏ.

Tròn 1 năm trước tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai, Võ Thị Kim Thoa cũng xúc động chứng kiến đội nhà lên ngôi vô địch sau 6 năm chờ đợi. Thời điểm đó, tất cả giới chuyên môn nhận định rằng Kim Thoa chính là cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất làm nên thành công cho VTV Bình Điền Long. Bởi lẽ, các đường chuyền của cô không hợp với đồng đội thì tất cả ý đồ tấn công của VTV Bình Điền Long An sẽ khó hiệu quả. Trước khi bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay, VTV Bình Điền Long An là 1 trong những ứng viên vô địch. Kim Thoa có trọng trách nhiều hơn đồng đội bởi ngoài vai trò cầu thủ chủ chốt làm ngòi nổ điều phối bóng, cô còn là đội trưởng. Vì vậy, các đồng đội cần vai trò thủ lĩnh của Kim Thoa.

Thực tế, cầu thủ chuyền 2 này đã làm tốt vai trò đội trưởng của mình. Không phải lúc nào cầu thủ VTV Bình Điền Long An cũng thi đấu suôn sẻ nhưng vào thời điểm quan trọng, Kim Thoa biết cách để đồng đội lấy lại sự bình tĩnh.

Kim Thoa bắt đầu tập bóng chuyền với thể thao Long An từ năm 2009. Sau khi tập luyện cơ bản từ tuyến trẻ, cô dần bước hoàn thiện chuyên môn để có mặt tại đội hình 1 của VTV Bình Điền Long An. Giới chuyên môn thống kê tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia lúc này, chưa cầu thủ nào vượt qua kỷ lục 4 lần liên tiếp nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất ở 1 vị trí. Tuy nhiên, Võ Thị Kim Thoa đã làm được. “Tôi đánh giá Kim Thoa là người có chuyên môn ổn định. Quan trọng nhất, cầu thủ giữ được tinh thần rất tập trung trong mọi tình huống và làm đúng ý đồ mà ban huấn luyện yêu cầu”, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi.

Kim Thoa vẫn giữ vững danh hiệu cầu thủ nữ chuyền 2 xuất sắc nhất giải bóng chuyền quốc gia. Ảnh: VTVBĐLA

Mùa giải năm nay, đội VTV Bình Điền Long An có thay đổi quan trọng vị trí HLV trưởng. Dẫu thế, Kim Thoa vẫn đạt sự ổn định để chơi tốt vòng 1 và hiệu quả trong vòng 2. “Tôi xin gởi chiến thắng này đến người hâm mộ. Thành công của đội VTV Bình Điền Long An có được là nhờ sự cổ vũ của khán giả”, Võ Thị Kim Thoa bày tỏ.

Với phong độ ổn định hiện tại cũng như đã giành ngôi vô địch quốc gia 2025, gần như chắc chắn Võ Thị Kim Thoa tiếp tục được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tin tưởng trao suất tập trung tại giai đoạn 2. Cô từng bảo rằng mỗi khi được khoác áo đội tuyển quốc gia là thêm một lần bản thân được trưởng thành hơn.