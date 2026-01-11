Cậu út U23 Việt Nam Nguyễn Lê Phát: 'Thầy Kim bảo tôi, trẻ thì chạy nhiều vào'

Ảnh: AFC

Từ một cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách, Nguyễn Lê Phát bất ngờ được điền tên trở lại sau khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương. Không giống như kép phụ hay cầu thủ học việc, chàng trai sinh năm 2007, trẻ nhất U23 Việt Nam, được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong cả hai trận đầu ở VCK U23 châu Á 2026.

Không phụ niềm tin của ông thầy Hàn Quốc, cũng không hề tỏ ra non nớt hay sợ hãi, Lê Phát gây ấn tượng mạnh bởi sự chững chạc, những pha xử lý tự tin, đồng thời phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những bước chạy không mệt mỏi, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tích cực tham gia mặt trận tấn công.

"HLV Kim Sang-sik nói với tôi rằng, đã là cầu thủ trẻ thì vào sân phải chạy thật nhiều, tự tin chơi bóng", Lê Phát nói trên sân tập chiều ngày 10/1, "Thầy cũng nhiều lần động viên tôi, mình là người trẻ nhất nên cần nỗ lực cao nhất. Điều quan trọng là không sợ hãi, thể hiện đúng năng lực của mình".



Lê Phát cũng thừa nhận, việc có tên trong danh sách chính thức cuối cùng là "một sự may mắn". Chính vì vậy, anh cần nắm lấy, thể hiện mình xứng đáng.

Lê Phát suýt ghi được bàn thắng ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan sau một tình huống xử lý khéo léo. (Ảnh: AFC)

"Một may mắn khác là trên sân cũng như sinh hoạt, các cầu thủ trong đội luôn hòa đồng, trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau hơn, qua đó hình thành sự ăn ý khi thi đấu. Anh Đình Bắc cũng thường động viên tôi phải chơi mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Tôi cũng đang học cách ra quyết định sớm trong các đường chuyền khi phải đối đầu với các cầu thủ to cao", cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình FC chia sẻ.

Với khát khao chiến thắng, Lê Phát cũng xác định "đối thủ nào cũng quan trọng và mỗi trận đấu là một trận chung kết". Anh nói: "Chúng tôi luôn cố gắng trong từng buổi tập để hoàn thiện, sao cho đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành ngôi nhất bảng, tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026".

Lê Phát cũng tiết lộ, hình mẫu anh hướng đến là Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức, cũng là đồng đội ở Ninh Bình FC. "Tôi muốn học theo anh Hoàng Đức, người luôn thi đấu hết mình trên sân, giúp đỡ các cầu thủ khác khi ở bên ngoài", cậu út của U23 Việt Nam cho biết.