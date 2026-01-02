Thông tin được xác nhận bởi chính CLB chủ quản Sông Lam Nghệ An, hồ sơ tuổi của cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng có sai lệch 2 tuổi. Trước đó, Thái Bá Bảo Hoàng từng thi đấu cho đội trẻ SLNA ở các giải U11 và U13 Việt Nam.

Năm 2022, Thái Bá Bảo Hoàng cùng U11 SLNA vô địch giải U11 toàn quốc. Tới năm 2024, cầu thủ này đăng quang chức vô địch giải U13 toàn quốc trong màu áo U13 SLNA. Đặc biệt, Thái Bá Bảo Hoàng còn được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất.

Thái Bá Bảo Hoàng (áo vàng, số 10) khi khoác áo U13 SLNA tại giải U13 toàn quốc 2024

Những năm trước, năm sinh theo hồ sơ của Thái Bá Bảo Hoàng là 2011. Nhưng phía CLB SLNA cho biết sau đợt kiểm tra thông tin vào năm 2025 thì năm sinh chính xác của cầu thủ này là 2009. Mặc dù có sai lệch 2 tuổi, song nhận thấy Thái Bá Bảo Hoàng có kỹ năng tốt lên SLNA vẫn giữ cầu thủ này lại để đào tạo ở đội trẻ.

Mùa giải 2025/26, Thái Bá Bảo Hoàng được SLNA cho U19 Hoài Đức mượn và thi đấu ở giải U19 toàn quốc. Theo thông báo vào ngày 31/12/2025 từ VFF, Thái Bá Bảo Hoàng bị bị cấm thi đấu đến hết giải và nộp phạt 3,75 triệu đồng vì "thi đấu không đúng khả năng".

Ngoài Bảo Hoàng, vòng loại giải U19 quốc gia 2025/26 còn chứng kiến 12 cầu thủ khác phải nhận án phạt với các mức độ khác nhau do thi đấu không đúng khả năng.