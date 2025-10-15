Cầu thủ Việt Nam lọt top 60 do báo Anh lựa chọn, truyền thông Indonesia bất ngờ đưa ra lời cảnh báo

The Guardian – tờ báo uy tín của Anh – mới đây đã công bố danh sách 60 tài năng trẻ của bóng đá thế giới năm 2025. Bóng đá Việt Nam có 1 cầu thủ góp mặt trong top 60 là Trần Gia Bảo.

Trang Olret Viva (Indonesia) đưa tin về Trần Gia Bảo: “Bên cạnh nhiều tài năng trẻ nổi tiếng đến từ châu Âu và Nam Mỹ, bóng đá Việt Nam cũng có một sự góp mặt đáng ngạc nhiên.

Trần Gia Bảo đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử V.League ngay trận ra mắt. Anh cũng gây ấn tượng mạnh trong màu áo U17 Việt Nam khi ghi bàn vào lưới U17 Nhật Bản trong trận hòa 1-1”.

Trần Gia Bảo ghi bàn cho U17 Việt Nam

Tuy nhiên, điểm nhấn trong bài viết là sự lo ngại của Olret Viva dành cho cầu thủ đang khoác áo HAGL: “Việc được The Guardian đưa vào danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới 2025 chắc chắn là một vinh dự lớn đối với Gia Bảo. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến áp lực rất lớn cho tiền đạo trẻ sinh năm 2008, khi anh sẽ được truyền thông săn đón và nhận được sự chú ý nhiều hơn trong tương lai.

Trước đó, hai tài năng trẻ khác của Việt Nam là Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ cũng đã nhận được những vinh dự tương tự. Trong khi Phan Thanh Hậu không thể phát triển như kỳ vọng tại HAGL, Lê Đình Long Vũ của SLNA cũng đang có dấu hiệu chững lại gần đây. Chính vì vậy, việc được The Guardian nhắc đến thực sự là một con dao hai lưỡi đối với Trần Gia Bảo”.

Trần Gia Bảo trong màu áo HAGL

Nhận định của Olret Viva là có cơ sở. Không chỉ các cầu thủ trẻ Việt Nam, rất nhiều “sao mai” khác từng có tên trong danh sách của The Guardian đã không thể đột phá trong sự nghiệp.

Trần Gia Bảo sau những dấu ấn đáng nhớ cũng đang phải cố gắng chắt chiu từng phút ra sân trong màu áo HAGL tại đấu trường chuyên nghiệp. Người hâm mộ mong đợi HAGL sẽ có chiến lược phù hợp để giúp “viên ngọc thô” của mình có thể tỏa sáng và trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam như những đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh.



