Cầu thủ Việt kiều tiết lộ được Harry Kane khuyên về V.League

"Tôi mới 18 tuổi và sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu, vì vậy, việc tôi tìm đến những cầu thủ và cựu cầu thủ danh tiếng để xin lời khuyên là hết sức cần thiết. Harry Kane và Robbie Fowler là những huyền thoại của bóng đá Anh nên những gì họ chia sẻ, góp ý là vô cùng quan trọng.

Theo Harry Kane và Robbie Fowler, những giải đấu như V.League là tuyệt vời để tôi tích lũy kinh nghiệm chơi bóng, qua đó phát triển bản thân. Từ những phân tích này, tôi quyết định đến Việt Nam chơi bóng", tiền đạo Việt kiều Lee Williams chia sẻ với truyền thông.

Lee Williams ghi bàn trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Đầu mùa giải 2025/26, Lee Williams kí hợp đồng với CLB Công an TP.HCM. Lee có bố là người Anh, mẹ là người gốc Việt Nam. Trước khi trở về Việt Nam, chân sút này từng thi đấu tại Anh trong màu áo Warrington Town (giải hạng 6) theo dạng cho mượn từ Stockport County.

Có được nền tảng tốt nhưng Lee Williams gặp không ít khó khăn khi trở lại quê mẹ thi đấu. Anh vướng phải sự cạnh tranh rất lớn từ các tiền đạo ngoại cũng như đàn anh Nguyễn Tiến Linh. Do đó, khi sở hữu cơ hội đá chính, Lee bằng mọi cách nỗ lực và tận dụng để có bàn thắng.

Tiền đạo này nhận định: " Cường độ ở V.League rất cao, cả trong tập luyện và thi đấu. Điều này gây cho tôi nhiều khó khăn để hòa nhập. Dù vậy, đây cũng là điều giúp tôi phát triển bản thân mình nhiều hơn. Tôi ấn tượng và rất phấn khích khi cách chơi chuyển đổi trạng thái nhanh mà các đội tại V. League, trong đó có CLB Bóng đá Công an TP.HCM đang thực hiện. Với một tiền đạo, tôi thích điều này, vì như thế tôi sẽ có nhiều cơ hội ghi nhiều bàn thắng hơn ".

Vừa qua, Lee Williams lập công trong trận thua 3-4 của CLB Công an TP.HCM trước Ninh Bình FC. Anh cho rằng bàn thắng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là pha lập công đầu tiên của Lee Williams khi thi đấu chuyên nghiệp.

Anh muốn dành tặng bàn thắng này cho gia đình mình, vì tất cả những nỗ lực mà họ đã bỏ ra trong nhiều năm để giúp Lee Williams có được vị trí như hôm nay.