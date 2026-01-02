Các nguồn tin cho biết, một đội bóng V.League đã tìm hiểu về Rahni Moreau Nguyễn trong thời gian dài. Hiện tại, CLB này đang liên hệ đàm phán để xúc tiến một thương vụ chuyển nhượng, đưa Rahni Moreau Nguyễn về Việt Nam thi đấu.

Rahni Moreau Nguyễn sinh năm 2007, đang khoác áo đội B của CLB Bordeaux (Pháp). Anh từng được CLB Empoli (Serie A) mời thử việc. Tiền vệ này sở hữu chiều cao 1m80 và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cũng như thu hồi bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Rahni Moreau Nguyễn

Là sản phẩm của lò đào tạo Bordeaux, Rahni Moreau Nguyễn trải qua 2 mùa giải khoác áo đội U17 với 19 lần ra sân trước khi được đôn lên đội B. Mùa giải 2025/26, anh đã có trận ra mắt đội một khi Bordeaux chạm trán Tulle Correze tại Cúp Quốc gia Pháp.

Sau cú sốc phá sản và bị đánh tụt xuống Championnat National 2 (hạng tư Pháp) vào năm 2024, Bordeaux đang nỗ lực tìm lại vị thế. Trong quá khứ, lò đào tạo của đội bóng này từng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao như Lizarazu hay Tchouameni.

Tchouameni trưởng thành từ lò đào tạo Bordeaux, từng chơi cho đội B và đội một Bordeaux trước khi thành danh và chuyển sang Monaco rồi Real Madrid

So với nhiều trường hợp cầu thủ Việt kiều khác, Rahni Moreau Nguyễn có nhiều thuận lợi hơn trong việc nhập tịch Việt Nam. Được biết, mẹ của cầu thủ này vẫn đang giữ hộ chiếu Việt Nam. Nếu các thủ tục được tiến hành thuận lợi, tiền vệ 18 tuổi có cơ hội thử sức ở những cấp độ tuyển trẻ như U20, U23 trước khi hướng đến cấp ĐTQG Việt Nam.