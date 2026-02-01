Cầu thủ Việt kiều 2k6 bất ngờ được đăng ký, HLV Kim Sang-sik đón tin vui lớn

Tại vòng 12 V.League 2025/26, CLB CA TP.HCM bất ngờ điền tên tới 3 cầu thủ Việt kiều trong đội hình xuất phát, bao gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, tiền vệ Khoa Ngo và tiền đạo Lee Williams.

Theo quy định V.League, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 2 cầu thủ Việt kiều. Cả Patrik Lê Giang và Lee Williams đều đã được đăng ký theo diện này từ đầu mùa giải. Riêng với Patrik Lê Giang, dù đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng anh phải đợi đến khi lượt đi khép lại mới chính thức trở thành nội binh.

Khoa Ngo đã có bàn thắng tại giải VĐQG Australia

Các nguồn tin cho biết, sở dĩ Khoa Ngo góp mặt trong đội hình bởi anh đã có quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ được đào tạo tại Australia đủ điều kiện ra sân cho CLB CA TP.HCM với tư cách cầu thủ nội.

Đây là thông tin đáng mừng dành cho HLV Kim Sang-sik. Trong kế hoạch dài hạn dành cho U23 Việt Nam, ông đã có thêm một nhân tố giàu tiềm năng.

Khoa Ngo sinh ngày 30/6/2006 tại Perth (Australia) và có bố mẹ đều là người Việt. Anh từng trải qua quá trình đào tạo tại Joondalup United và Perth RedStar trước khi gia nhập Học viện Perth Glory vào năm 2020.

Vào đầu tháng 1/2026, Khoa Ngo ghi bàn bàn thắng đầu tiên tại giải VĐQG Australia (A-League) khi lập công ở trận Perth Glory thua Melbourne Victory 2-3. Ngày 4/1 vừa qua, CLB CA TP.HCM thông báo ký hợp đồng với tiền vệ sinh năm 2006 theo dạng cho mượn.