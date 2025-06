Mùa giải ấn tượng của tiền vệ Việt kiều

Chung Nguyen Do – tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 – vừa lọt vào top 3 giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25. Giải thưởng này do Hiệp hội cầu thủ Bulgaria tổ chức và lá phiếu bình chọn đến từ tất cả những cầu thủ thi đấu tại 2 hạng đấu chuyên nghiệp cao nhất xứ sở hoa hồng.

Chung Nguyen Do lọt top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25

Người về nhất là tiền đạo Borislav Rupanov với 12 bàn thắng tại giải VĐQG Bulgaria mùa 2024/25. 2 vị trí đồng hạng nhì thuộc về Chung Nguyen Do và Mihail Polendakov.

Mùa giải 2024/25, Chung Nguyen Do ra sân 33 trận và ghi 2 bàn thắng trên mọi đấu tường cho CLB Slavia Sofia, trong đó có 31 trận tại giải VĐQG Bulgaria. Màn trình diễn của Chung Nguyen Do góp phần không nhỏ giúp Slavia Sofia tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ” và không rơi vào cuộc đua trụ hạng.

Trong đợt cập nhật dữ liệu mới nhất của Transfermarkt, mức định giá dành cho tiền vệ Việt kiều Chung Nguyen Do đã tăng vọt từ 250.000 euro lên thành 400.000 euro (khoảng 11,6 tỷ đồng). Con số này nhỉnh hơn so với nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Tiến Linh (cùng 350.000 euro), Duy Mạnh (325.000 euro), Hoàng Đức (300.000 euro).

Ở cấp độ đội tuyển, Chung Nguyen Do cũng đang dần khẳng định vị trí ở U21 Bulgaria. Trong đợt FIFA Days vừa rồi, tiền vệ 20 tuổi đá chính trong cả 2 trận đấu gặp U21 Serbia và U21 Israel.

Chung Nguyen Do có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam?

Sinh ra tại Bulgaria, có cả bố và mẹ là người Việt Nam, Chung Nguyen Do có thể lựa chọn giữa 1 trong 2 ĐTQG Việt Nam và Bulgaria. Hiện tại, cả 2 cánh cửa vẫn mở ra do Chung Nguyen Do chưa khoác áo ĐTQG Bulgaria. Tuy nhiên, truyền thông Bulgaria đang kêu gọi LĐBĐ nước này cần sớm thuyết phục tiền vệ sinh năm 2005 khoác áo ĐTQG.

Chung Nguyen Do (số 18) trong máu áo đội tuyển U21 Bulgaria

Trong quá khứ, đội tuyển Bulgaria từng có tiếng tăm không nhỏ tại châu Âu với những ngôi sao như Dimitar Berbatov, Hristo Stoichkov hay Stiliyan Petrov. Nhưng trong 20 năm trở lại đây, họ đã không thể giành quyền tham dự World Cup và Euro. Gần đây nhất, tuyển Bulgaria hòa Đảo Síp và thua đậm Hy Lạp trong loạt FIFA Days tháng 6. Không loại trừ khả năng những nhân tố mới sẽ được trao cơ hội ở vòng loại World Cup 2026, bao gồm cả Chung Nguyen Do.

Năm 2024, từng có một cầu thủ Việt kiều ra mắt tại một ĐTQG khác. Đó là trường hợp của Ibrahim Maza. Tiền vệ 19 tuổi đã chính thức lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Algeria để sát cánh cũng những tên tuổi như Riyad Mahrez hay Bennacer.

Ibrahim Maza vừa gia nhập CLB Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng 12 triệu euro (hơn 350 tỷ đồng)

Tính đến thời điểm hiện tại, Ibrahim Maza đã có 2 trận đấu cho đội tuyển Algeria. Cơ hội dự World Cup 2026 dành cho cầu thủ Việt kiều rất rộng mở khi tuyển Algeria đang dẫn đầu bảng G vòng loại khu vực châu Phi và có ưu thế lớn về điểm số lẫn lịch thi đấu.