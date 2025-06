Cầu thủ Việt kiều 20 tuổi thăng tiến chóng mặt tại châu Âu, được định giá cao hơn cả Quang Hải

Trong đợt cập nhật dữ liệu mới nhất của Transfermarkt, mức định giá dành cho tiền vệ Việt kiều Chung Nguyen Do đã tăng vọt từ 250.000 euro lên thành 400.000 euro (khoảng 11,6 tỷ đồng). Con số này nhỉnh hơn so với nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Tiến Linh (cùng 350.000 euro), Duy Mạnh (325.000 euro), Hoàng Đức (300.000 euro).

Mùa giải 2024/25 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của Chung Nguyen Do. Cầu thủ Việt kiều Bulgaria chiếm được suất đá chính trong màu áo CLB Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria. Anh ra sân tổng cộng 33 trận và ghi 2 bàn thắng trên mọi đấu trường. Màn trình diễn của Chung Nguyen Do góp phần không nhỏ giúp Slavia Sofia tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ” và không rơi vào cuộc đua trụ hạng.

Chung Nguyen Do đang phát triển sự nghiệp tại Bulgaria

Ở cấp độ đội tuyển, Chung Nguyen Do cũng đang dần khẳng định vị trí ở U21 Bulgaria. Tiền vệ 20 tuổi mới đây vừa thi đấu 88 phút trong chiến thắng 2-1 của U21 Bulgaria trước U21 Serbia. Dù vậy, anh chưa từng khoác áo ĐTQG xứ sở hoa hồng.

Sinh ra tại Bulgaria, có cả bố và mẹ là người Việt Nam, Chung Nguyen Do có thể lựa chọn giữa 1 trong 2 ĐTQG Việt Nam và Bulgaria. Một số trang báo Bulgaria nhận định LĐBĐ nước này cần sớm thuyết phục Chung Nguyen Do khoác áo ĐTQG Bulgaria.

Trong năm 2024, từng có một cầu thủ Việt kiều ra mắt tại một ĐTQG khác. Đó là trường hợp của Ibrahim Maza. Tiền vệ 19 tuổi đã chính thức lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Algeria để sát cánh cũng những tên tuổi như Riyad Mahrez hay Bennacer.