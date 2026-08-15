Cầu thủ tuyển Việt Nam 28 tuổi giành 3 QBV, sở hữu khối tài sản khủng nhưng tình duyên lận đận

Tuổi 28 có đủ sự nghiệp, tài sản khủng của Hoàng Đức.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia. Tiền vệ sinh năm 1998 không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công - Viettel, Hoàng Đức sớm bộc lộ phẩm chất của một tiền vệ kiến thiết hàng đầu. Ở cấp độ câu lạc bộ, Hoàng Đức từng là nhạc trưởng đưa Thể Công - Viettel lên ngôi vô địch V.League 1 năm 2020. Quyết định chuyển sang khoác áo Ninh Bình FC sau đó tiếp tục tạo nên cú hích lớn trong sự nghiệp của anh. Mang trên tay tấm băng đội trưởng, anh thể hiện phong độ hủy diệt, dẫn dắt đội bóng vô địch Giải Hạng Nhất 2024/25, qua đó giành tấm vé thăng hạng V.League một cách thuyết phục.

Trong màu áo Đội tuyển Quốc gia, ngôi sao sinh năm 1998 là nhân tố không thể thay thế qua nhiều thời kỳ HLV. Bộ sưu tập danh hiệu của anh ở tuổi 28 gồm: 2 Huy chương Vàng SEA Games (2019, 2021); vô địch ASEAN Cup 2024; 3 Quả bóng Vàng Việt Nam (các năm 2021, 2023 và 2025); Cầu thủ xuất sắc nhất giải V.League 1 lẫn Giải Hạng Nhất Quốc gia.

Hoàng Đức có sự nghiệp rực rỡ (Ảnh: FBNV)

Tài sản khủng của Hoàng Đức

Song hành với chuỗi thành tích chuyên môn chói lọi là mức thu nhập thuộc top đầu. Việc duy trì phong độ đỉnh cao liên tục giúp Hoàng Đức tích lũy được khối tài sản ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng từ phí lót tay, tiền lương, thưởng thành tích và các hợp đồng thương hiệu.

Bản hợp đồng thời hạn 3 năm khi chuyển sang Ninh Bình đã mang về cho Hoàng Đức khoản phí lót tay nhận một lần kỷ lục. Bên cạnh đó, mức lương hàng tháng tại đội bóng cùng các khoản thưởng tích lũy sau mỗi chức vô địch quốc gia hay giải đấu lớn giúp nguồn thu của anh tăng đáng kể.

Không chỉ đầu tư cho bản thân, Hoàng Đức còn nổi tiếng là người con hiếu thảo. Tại quê nhà Hải Dương (nay là Hải Phòng), anh đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn biệt thự 4 tầng khang trang nằm ở vị trí đắc địa hai mặt tiền, nổi bật với nội thất gỗ hiện đại trị giá không dưới 10 tỷ đồng. Để thuận tiện cho việc tập luyện và sinh hoạt tại thủ đô, anh tiếp tục mạnh tay tậu một căn hộ cao cấp rộng khoảng gần khu vực SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) với trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ở tuổi 28, Hoàng Đức còn sở hữu xế hộp hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 4Matic trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền vệ này còn có niềm đam mê với những chiếc đồng hồ xa xỉ.

Hoàng Đức sở hữu khối tài sản đáng mơ ước (Ảnh: FBNV)

Sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên lận đận

Khác với sự nghiệp thi đấu thăng hoa cùng khối tài sản rực rỡ trên sân cỏ, đường tình duyên của Nguyễn Hoàng Đức lại khá kín tiếng và ít khi tốn giấy mực của báo giới. Tiền vệ sinh năm 1998 từng có mối tình sâu đậm kéo dài hơn 5 năm với một hotgirl. Cả hai từng là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" nhận được nhiều sự ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và âm thầm cổ vũ nhau trong các cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, cả hai đã lặng lẽ "đường ai nấy đi" một cách êm đẹp. Sau khi trở về cuộc sống độc thân, Hoàng Đức càng trở nên kín kẽ hơn về đời tư; anh lựa chọn gạt sang một bên những thị phi truyền thông để dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, cống hiến cho đội tuyển quốc gia và chăm lo cho gia đình. Thời gian qua Hoàng Đức từng vướng vào nhiều mối quan hệ tình cảm nhưng anh chưa từng công khai cô gái nào.