Cầu thủ từng phải đi soát vé cán mốc 300 trận đấu, cuộc sống đủ đầy, khối tài sản đáng mơ

Ở tuổi 31, Đỗ Hùng Dũng vừa chạm tới một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi cán mốc 300 trận đấu cho Hà Nội FC. Đây không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà còn là minh chứng cho hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ, nơi một “cậu bé soát vé” năm nào vươn mình trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam. Song song với sự nghiệp đỉnh cao, Hùng Dũng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ổn định, kín tiếng và khối tài sản được xây dựng theo hướng chắc chắn, thực tế.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành đội trưởng của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam, Hùng Dũng tự nhận mình “không có tài năng gì đặc biệt. Không sở hữu xuất phát điểm hào nhoáng hay được đánh giá là tài năng thiên bẩm, anh lựa chọn con đường đi lên bằng kỷ luật, sự chăm chỉ và ý chí bền bỉ.

Chính điều đó tạo nên một Hùng Dũng với biệt danh “chiến binh không phổi”, mẫu tiền vệ có khả năng hoạt động không ngừng nghỉ, bao quát toàn bộ khu trung tuyến và luôn xuất hiện ở những điểm nóng trên sân. Việc cán mốc 300 trận cho Hà Nội FC vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: đó là sự ghi nhận cho độ ổn định hiếm có trong bóng đá Việt Nam, nơi không nhiều cầu thủ duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài như vậy.

Hôn nhân kín tiếng, bền chặt

Hùng Dũng lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng tư kín đáo. Anh kết hôn với Triệu Mộc Trinh vào năm 2019 sau nhiều năm gắn bó, thậm chí giữ kín thông tin đến sát ngày cưới.

Điều thú vị là vợ anh không phải người hâm mộ bóng đá, nhưng lại trở thành hậu phương vững chắc. Khi Hùng Dũng thi đấu, cô đảm nhận vai trò chăm lo gia đình, giúp anh có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Gia đình nhỏ của họ hiện có một con trai, một con gái, cuộc sống xoay quanh những giá trị giản dị như công việc, con cái và sự ổn định lâu dài.

Trong biến cố chấn thương nghiêm trọng năm 2021, sự đồng hành của vợ càng cho thấy sự gắn bó của gia đình nhỏ. Đó cũng là một trong những điểm tựa giúp tiền vệ này trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian khó khăn.

Song hành với sự nghiệp sân cỏ, Hùng Dũng xây dựng nền tảng tài chính theo hướng chắc chắn. Anh sở hữu một số bất động sản giá trị như biệt thự 5 tầng tại Hà Nội trị giá chục tỷ đồng, thiết kế tân cổ điển, chú trọng không gian sinh hoạt gia đình. Mới đây, vợ chồng Hùng Dũng còn hé lộ thêm biệt thự liền kề tại Hưng Yên đang trong quá trình hoàn thiện.

Không chạy theo lối sống xa xỉ, tiền vệ của Hà Nội FC lựa chọn cách tích lũy lâu dài, tập trung vào nhà đất và sự ổn định.

Cột mốc 300 trận không chỉ đánh dấu một chặng đường đáng nhớ của Đỗ Hùng Dũng, mà còn phản ánh rõ nét con người anh ít nói, bền bỉ và luôn tiến lên bằng nỗ lực. Từ một cầu thủ trẻ làm những công việc nhỏ nhất trong đội, đến thủ lĩnh tuyến giữa của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam, hành trình của anh là minh chứng cho giá trị của sự kiên trì.