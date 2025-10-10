Cầu thủ Trung Quốc đẩy đồng đội cũ của Công Phượng ngã gãy cổ

Trong một vụ việc gây chú ý tại giải hạng Nhất Trung Quốc, cầu thủ bóng đá người Togo, Samuel Asamoah, đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng sau khi bị cầu thủ Trung Quốc Zhang Zhixiong (thuộc CLB Chongqing Tonglianglong) đẩy ngã, dẫn đến va vào bảng điện tử và gãy cổ. Vụ tai nạn xảy ra trong một trận đấu vào Chủ nhật vừa qua khi Asamoah, 31 tuổi, tranh chấp bóng và không may đâm đầu vào bảng quảng cáo LED bên cạnh sân. Theo thông tin từ Guardian, hiện có lo ngại rằng Asamoah có thể phải đối mặt với nguy cơ bị liệt nửa người vĩnh viễn.

Tình huống Samuel Asamoah bị đẩy ngã.

Câu lạc bộ Guangxi Pingguo, nơi Asamoah hiện đang thi đấu, đã xác nhận chấn thương của anh và cho biết: "Anh ấy đang đối mặt với nguy cơ liệt nửa người cấp độ cao và sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Sự nghiệp của Asamoah có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Đội bóng cũng thông báo rằng Asamoah đã trải qua phẫu thuật thành công và đang trong tình trạng ổn định.

Samuel Asamoah từng thi đấu tại Bỉ trước khi chuyển đến Trung Quốc năm ngoái và đã có 6 lần ra sân cho đội tuyển Togo. Điều đáng chú ý là Asamoah từng thi đấu cho Sint Truiden trong giai đoạn cùng với Công Phượng.

Samuel Asamoah đối diện nguy cơ bị liệt.

Vụ việc này đã dấy lên lo ngại về an toàn trong thi đấu tại Trung Quốc, nhất là khi vừa mới đây, một cầu thủ cũ của Arsenal, Billy Vigar, đã qua đời vì chấn thương sọ não sau một va chạm tương tự (va vào một bức tường bê tông khi cố giữ bóng). Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, bảng quảng cáo nơi xảy ra tai nạn được đặt cách đường biên khoảng 3 mét, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên, sự việc đã khiến dư luận bàn luận nhiều về việc cải thiện độ an toàn tại các sân bóng.

Nhiều câu hỏi cũng đã nảy sinh về trách nhiệm đối với tình huống này, khi Zhang Zhixiong, cầu thủ đã đẩy Asamoah, chỉ bị phạt thẻ vàng mà không có hình thức xử phạt nào khác. Dư luận đang mong chờ những cập nhật tiếp theo về tình trạng sức khỏe của Asamoah và các biện pháp an toàn sẽ được áp dụng trong tương lai.