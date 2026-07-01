Cầu thủ Timor Leste chơi cho 2 ĐTQG khác nhau, đều gặp Việt Nam ở giải Đông Nam Á và thua đậm

Đây có lẽ là trường hợp vô cùng đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á.

Chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor Leste ở lượt trận mở màn AFF Cup 2026 tối 24/7 không chỉ gây ấn tượng bởi màn trình diễn áp đảo của thầy trò HLV Kim Sang-sik, mà còn mang đến một câu chuyện khá thú vị về thủ môn Dylan Jose Niski.

Người gác đền sinh năm 2000 đã có một buổi tối vô cùng vất vả khi phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần trước sức tấn công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Niski nếm trải cảm giác ấy trước đại diện của bóng đá Việt Nam.

Thủ môn Niski mang hai quốc tịch Timor Leste và Australia. (Ảnh: AFC)

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, trước khi khoác áo tuyển Timor Leste ở sân chơi bóng đá 11 người, Dylan Jose Niski từng là tuyển thủ futsal Australia.

Sinh ra tại Sydney (Australia), Niski mang hai quốc tịch Australia và Timor Leste. Chính vì vậy, anh từng được triệu tập lên đội tuyển futsal Australia tham dự Giải futsal Đông Nam Á 2022.

Tại giải đấu diễn ra vào tháng 4/2022 ở Thái Lan, Dylan Jose Niski bắt chính trong cuộc đối đầu giữa Australia và tuyển futsal Việt Nam. Kết quả, Australia nhận thất bại với tỷ số 1-5 trước đoàn quân áo đỏ, dẫn tới việc bị loại ngay sau vòng bảng.

Đình Bắc lập hattrick, Hoàng Hên có cú đúp, Xuân Son ghi 1 bàn giúp tuyển Việt Nam thắng đậm ngày ra quân. (Ảnh: Linh Đan)

Điều trùng hợp chưa dừng lại ở đó. Sau này, khi lựa chọn khoác áo tuyển Timor Leste ở sân chơi bóng đá 11 người, thủ thành 26 tuổi lại một lần nữa chạm trán tuyển Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Kết quả vẫn không thay đổi. Nếu như năm 2022 anh để lọt lưới 5 bàn trong màu áo tuyển futsal Australia, thì tối 24/7, con số ấy còn tăng lên thành 7 bàn trong màu áo tuyển Timor Leste.

Có thể nói, Dylan Jose Niski là một trong những trường hợp hiếm hoi của bóng đá khu vực từng thi đấu cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau ở hai môn bóng đá và futsal. Tại các đội bóng mình khoác áo, anh đều phải đối đầu tuyển Việt Nam tại các giải vô địch Đông Nam Á và đều thua đậm.