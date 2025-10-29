Cầu thủ Thái Lan phải ngồi xe lăn, HLV “nói cứng” sau thảm bại 1-9 và mất vé Olympic

Tại trận bán kết ở Đại hội thể thao Trẻ châu Á 2025, tuyển futsal U16 Thái Lan phải chạm trán ứng viên vô địch Afghanistan. Dù vừa giành 2 trận thắng rất đậm ở vòng bảng nhưng lần này, các cầu thủ Thái Lan lại bất ngờ để thua tan tác tới 1-9. Thất bại này cũng khiến tuyển trẻ Thái Lan bỏ lỡ tấm vé dự Olympic trẻ 2025.

Sau trận thua Afghanistan, HLV Eloy Alonso bên phía Thái Lan đã tỏ rõ sự tiếc nuối. Ông cho rằng việc 2 trụ cột dính chấn thương phải rời sân sớm, chính là lý do mấu chốt khiến toàn đội thua trận.

“Chúng tôi đã gặp phải khó khăn rất lớn. Khi trận đấu mới sang phút thứ 7, chúng tôi đã mất đi 2 cầu thủ trụ cột. Cầu thủ đầu tiên phải rời sân bằng cáng vì chấn thương. Cậu ấy không thể đứng dậy để đi được, trong khi cầu thủ còn lại cũng phải ngồi xe lăn sau khi rời sân. Ngoài việc có hai cầu thủ bị chấn thương, chúng tôi còn phải chịu tới 3 quả penalty”.

Tuyển trẻ Thái Lan thua tới 1-9 ở bán kết.

HLV Thái Lan tiếc nuối sau trận đấu.

Tiếc nuối, xong vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan vẫn đưa ra những tuyên bố rất cứng rắn khi đề cập tới trận tranh HCĐ với Uzbekistan. Nhà cầm quân này tuyên bố sẽ cùng các học trò dốc toàn lực để giành chiến thắng, làm món quà dành tặng CĐV nước nhà.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể thi đấu với bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã không may mắn ở trận bán kết. Nhưng ngay bây giờ, điều tôi muốn nói với các học trò của mình, rằng chúng tôi phải tiến về phía trước một lần nữa. Toàn đội phải động viên lẫn nhau, giúp đỡ nhau xây dựng năng lượng tích cực trong đội và tập trung vào trận tiếp theo.

Đây là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi cần phải mang về tấm HCĐ. Đây là khoảnh khắc chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta đã tạo ra một đội hình giống như một gia đình thực thụ. Toàn đội không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình vì tấm HCĐ và mang lại hạnh phúc cho tất cả người hâm mộ futsal Thái Lan”.

Theo lịch, tuyển futsal U16 Thái Lan sẽ gặp Uzbekistan để tranh HCĐ vào đêm 30/10 theo giờ Việt Nam.