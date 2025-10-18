Cầu thủ Real Oviedo và Espanyol đứng yên trong 15 giây đầu tiên trận đấu vào thứ Sáu.

Các cầu thủ đã tạm dừng trong 15 giây đầu tiên trận đấu giữa Real Oviedo và Espanyol ở trận sớm nhất vòng 9 La Liga vào thứ Sáu để phản đối kế hoạch đưa trận đấu Barcelona-Villarreal đến thi đấu tại Miami (Mỹ) vào ngày 20-12 tới. Trận đấu này, chứng kiến đội khách Espanyol thắng 2-0, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Công đoàn cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha thông báo rằng các cuộc biểu tình sẽ được tổ chức ngay sau khi bắt đầu các trận đấu ở vòng 9, từ thứ Sáu đến thứ Hai. Công đoàn cầu thủ cho biết trong một tuyên bố rằng “các cầu thủ sẽ biểu tình theo cách tượng trưng để lên án sự thiếu minh bạch, đối thoại và sự thống nhất của La Liga liên quan đến khả năng tổ chức một trận đấu tại Mỹ”.

Công đoàn cho biết các đội trưởng của 20 đội bóng hàng đầu đều đồng ý với cuộc biểu tình này. Tuy nhiên, công đoàn cũng nói thêm rằng họ không yêu cầu các cầu thủ Barcelona và Villarreal tham gia cuộc biểu tình mặc dù, theo công đoàn “họ có chung tiền đề cơ bản với cuộc biểu tình”. Barcelona tiếp đón Girona và Villarreal tiếp Real Betis vào thứ Bảy.

HLV Hansi Flick và cầu thủ Barcelona không hài lòng khi phải di chuyển 7.200 km để thi đấu một trận trong mùa giải chính thức.

Trước đó vào thứ Sáu, HLV Hansi Flick của Barca và các cầu thủ của ông cũng đã bày tỏ không hài lòng khi phải di chuyển 7.200 km để thi đấu một trận đấu trong mùa giải chính thức. “Các cầu thủ của tôi không hài lòng, tôi cũng không hài lòng, nhưng La Liga đã quyết định chúng tôi sẽ thi đấu trận đấu này”, Flick phát biểu. Tiền vệ Frenkie de Jong của Barca cũng chỉ trích việc thi đấu tại Mỹ, cho rằng các cầu thủ vào lúc này đã quá tải với việc di chuyển và lịch thi đấu dày đặc. Đối với Barca, Flick và các cầu thủ cũng sẽ đến Saudi Arabia để tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 7-1.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta lại bảo vệ động thái tổ chức trận đấu bằng cách nói rằng đây là cơ hội để tiếp tục thâm nhập vào thị trường thể thao Mỹ. Chủ tịch LaLiga, Javier Tebas thì tuyên bố việc tổ chức các trận đấu ở nước ngoài như một chìa khóa để thúc đẩy “doanh thu trong trung và dài hạn”, và tăng giá trị bản quyền truyền hình của giải đấu vốn đang tụt hậu so với Giải Ngoại hạng Anh. Tebas cho biết giải đấu có kế hoạch biến một trận đấu quốc tế thành sự kiện thường niên…