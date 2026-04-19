Cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đốt luôn trước mặt trọng tài gây ngỡ ngàng

Trong trận cầu từ thiện giữa Sidemen và YouTube Allstars mới đây, YouTuber Max Fosh đã biến tấm thẻ phạt của trọng tài Mark Clattenburg thành một màn ảo thuật cháy bỏng, khiến hàng vạn khán giả tại sân Wembley vỡ òa phấn khích.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ trận bóng đá gây quỹ thường niên của giới sáng tạo nội dung. Tâm điểm của sự chú ý không nằm ở tỉ số mà là tình huống diễn ra sau pha phạm lỗi của Max Fosh với cầu thủ Marlon Garcia. Ngay khi cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg rút thẻ vàng cảnh cáo, Max Fosh đã có màn đáp trả khiến tất cả ngỡ ngàng.

Cầu thủ nhận thẻ vàng

Đốt luôn gây sốt ngay sau đó

Thay vì chấp nhận án phạt, YouTuber này đã cầm lấy tấm thẻ từ tay trọng tài, bước đi vài nhịp đầy tự tin trước khi thực hiện màn ảo thuật khiến tấm thẻ bốc cháy ngay trên sân. Hành động đầy tính giải trí này lập tức biến "thánh địa" Wembley thành một sân khấu ảo thuật thực thụ, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ sau trận đấu, Max Fosh thừa nhận đây là một thử thách không hề dễ dàng. Anh chỉ có vỏn vẹn 6 ngày để chuẩn bị cho tiết mục này. Đáng chú ý, trong quá trình tập luyện tại nhà, tỷ lệ thành công của màn ảo thuật chỉ rơi vào khoảng 50%. Sự liều lĩnh này đã mang lại hiệu ứng bùng nổ, khẳng định phong cách hài hước mang đậm thương hiệu cá nhân của anh.

Trận đấu khép lại với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở 10-10, trước khi đội YouTube Allstars giành chiến thắng 4-1 trên chấm luân lưu. Quan trọng hơn cả, sự kiện đã quyên góp được số tiền kỷ lục hơn 6,2 triệu bảng Anh (tương đương gần 200 tỷ đồng) cho các quỹ từ thiện, khẳng định giá trị cộng đồng to lớn đằng sau những tiếng cười giải trí.