Cầu thủ Paraguay dính thẻ đỏ lịch sử ở World Cup: Chỉ dùng tay che miệng cãi nhau cũng bị đuổi

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, hành vi này phải chịu hình phạt thẻ đỏ.

Tình huống diễn ra ở phút 45+4’ trận đấu giữa tuyển Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng nay (20/6, giờ Việt Nam). Sau một pha va chạm, cầu thủ hai đội đã xảy ra tranh cãi. Bất ngờ, số 18 của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là Mert Muldur ra dấu báo hiệu cho trọng tài biên.

Hóa ra, Miguel Almiron bên phía Paraguay đã có động tác che miệng khi nói điều gì đó với hậu vệ trái của đối phương. Và việc này nằm trong những điều cấm của FIFA tại World Cup 2026.

Theo quy định mới, các cầu thủ có hành vi dùng tay, cánh tay hoặc áo để che miệng khi tranh cãi, xô xát với đối phương sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ nhớ rất rõ điều đó nên lập tức báo trọng tài.

Kết quả là sau khi kiểm tra VAR, trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi Miguel Almiron khỏi sân. Cựu cầu thủ Newcastle United không giấu được sự thất vọng với bản thân sau tấm thẻ đỏ không đáng có này. Miguel Almiron cũng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị đuổi khỏi sân vì hành vi này.

Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của Miguel Almiron.

Tại World Cup 2026, FIFA đưa ra rất nhiều quy định mới. Ngoài điều luật kể trên, ban tổ chức còn đặt ra các quy tắc như: phải ném biên, phát bóng lên trong vòng 5 giây; cầu thủ thay người phải rời sân trong vòng 10 giây, nếu không sau khi người đó ra nghỉ, cầu thủ vào thay anh ta phải 1 phút sau mới được vào sân.

Những quy định trên nhằm loại bỏ các cách câu giờ, hành vi tiểu xảo, khiêu khích bằng lời nói trong trận đấu.

Trước khi World Cup 2026 diễn ra, FIFA đã phổ biến chi tiết điều đó tới tất cả các đội bóng tham dự giải. Miguel Almiron có lẽ đã quên, nhưng Mert Muldur của Thổ Nhĩ Kỳ thì rất nhớ!