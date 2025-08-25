Cầu thủ nổi tiếng yêu lại bạn thân ngày đi học gây sốt cõi mạng

Sau nhiều năm yêu rồi chia tay, Marcus Rashford vừa tái hợp với Lucia Loi bạn gái thời thơ ấu từng gắn bó với anh từ thuở học trò ở Manchester.

Câu chuyện của Rashford và Lucia bắt đầu khi cả hai còn là học sinh trường Ashton on Mersey (Manchester). Lúc đó, chàng trai 15 tuổi Rashford đã sớm gây chú ý với tài năng bóng đá, trong khi Lucia được đánh giá là cô gái thông minh, xinh đẹp và kín tiếng. Tình yêu tuổi học trò nhanh chóng trở thành điểm tựa cho cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục đỉnh cao cùng Manchester United.

Suốt gần 8 năm bên nhau, Lucia luôn xuất hiện ở những thời khắc quan trọng trong sự nghiệp của Rashford. Tuy nhiên, đến năm 2021, cặp đôi bất ngờ chia tay. Trùng hợp, đây cũng là giai đoạn phong độ của Rashford lao dốc, anh gặp nhiều chỉ trích vì thi đấu mờ nhạt tại Man Utd.

Đầu năm 2022, Rashford và Lucia quyết định nối lại tình xưa. Điều đáng chú ý là ngay sau khi tái hợp, sự nghiệp của tiền đạo người Anh bùng nổ trở lại. Dưới thời HLV Erik ten Hag, Rashford ghi tới 30 bàn thắng, giúp Man Utd giành Cúp Liên đoàn Anh danh hiệu lớn đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

Cặp đôi nối lại tình xưa

Giữa năm 2023, cặp đôi còn gây xôn xao khi đính hôn bằng chiếc nhẫn trị giá khoảng 250.000 bảng Anh. Tuy nhiên, sau đó không lâu, họ lại tuyên bố chia tay, khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Mùa hè 2025, Rashford được Man Utd cho Barcelona mượn. Đúng vào thời điểm anh phải thích nghi với môi trường mới, Lucia một lần nữa trở lại bên cạnh. Cánh săn ảnh bắt gặp cô xuất hiện tại buổi lễ ra mắt của Rashford ở Camp Nou cũng như đồng hành trong nhiều sự kiện tại Tây Ban Nha.

Cầu thủ Barcelona yêu lại bạn gái từng chia tay 2 lần

Theo truyền thông Anh, chính Rashford là người chủ động liên lạc lại với Lucia, mong muốn có cô ở bên để "giữ cân bằng giữa cuộc sống và bóng đá". Lucia được miêu tả là người giúp Rashford trở nên điềm tĩnh, tập trung và hạnh phúc hơn. Chuyện tình của Rashford và Lucia Loi giống như một "bản nhạc nhiều cung bậc" từ yêu, chia tay, đính hôn, rồi lại tái hợp. Tuy nhiều lần tan, hợp, nhưng Lucia vẫn được xem là "bạn gái thời thơ ấu" gắn bó lâu nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp Rashford.