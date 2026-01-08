Cầu thủ nổi tiếng kiện vợ cũ người mẫu vì bình luận về chuyện riêng tư, đòi bồi thường 2 tỷ

Mạng xã hội quốc tế đang dậy sóng trước vụ kiện tụng ồn ào giữa Matt Kalil - cựu cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của NFL - và Haley Baylee, người mẫu kiêm influencer, cũng là vợ cũ của anh. Lý do khiến netizen không khỏi "sốc ngang": xuất phát từ một phát ngôn công khai liên quan đến chuyện cực kỳ riêng tư trong đời sống hôn nhân.

Theo đó, trong một buổi livestream vào tháng 11/2025 với một streamer nổi tiếng, Haley Baylee bất ngờ kể ra chi tiết chuyện thầm kín về đời sống tình dục cá nhân. Đáng nói, lời kể này nhanh chóng bị cắt ghép, lan truyền chóng mặt trên MXH và trở thành chủ đề bàn tán không hồi kết.

Matt Kalil đang kiện vợ cũ Haley Baylee (Ảnh: Getty)

Không giữ im lặng, Matt Kalil đã chính thức đệ đơn kiện vợ cũ. Trong hồ sơ kiện, Kalil khẳng định những bình luận của Haley đã xâm phạm quyền riêng tư, phơi bày những chi tiết quá cá nhân về đời sống tình dục của anh, làm cho anh, gia đình và vợ mới phải chịu sự chú ý không mong muốn từ công chúng, kèm theo những lời bình luận tiêu cực và thậm chí là những tin nhắn gây sốc.

Haley đã công khai bình phẩm về kích thước "của quý" của chồng cũ (Ảnh: Getty)

Ngoài cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư, Kalil còn cho rằng Haley đã được lợi tài chính từ việc tăng lượng xem, người theo dõi và tương tác trên mạng xã hội sau khi video của cô lan truyền. Anh đang yêu cầu một bồi thường thiệt hại 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) và một phiên tòa với bồi thẩm đoàn.

Kalil đã tái hôn với Kailani Asmus vào năm 2024 (Ảnh: keilanimalia instagram)

Ở chiều ngược lại, Haley Baylee tỏ ra sốc và tổn thương khi bị kiện, cô mô tả việc kiện tụng là một trải nghiệm căng thẳng về mặt cảm xúc. Người mẫu này cho biết cô không ngờ một chia sẻ về mối quan hệ trong quá khứ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Haley cũng nhấn mạnh rằng trong buổi livestream, cô từng nói nhiều điều tích cực về chồng cũ, nhưng chỉ những chi tiết gây tranh cãi mới bị lan truyền. Đội ngũ pháp lý của cô dự định đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện, cho rằng việc nói về mối quan hệ trong quá khứ rơi vào phạm vi tự do ngôn luận và Kalil đang cố gắng mở rộng các quy định về luật hiện hành một cách không hợp lý.

Cặp đôi từng kết hôn vào năm 2015 và ly hôn năm 2022. Sau khi "đường ai nấy đi", Matt Kalil đã tái hôn và có cuộc sống gia đình mới kín tiếng hơn. Tuy nhiên, drama từ quá khứ bất ngờ bị đào lại, đẩy cả hai vào một cuộc chiến pháp lý ồn ào, thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và cộng đồng mạng.

Hiện tại, vụ kiện vẫn đang chờ tòa án xem xét, nhưng netizen thì đã kịp để lại vô số bình luận với chung một cảm thán: "Chuyện riêng tư đến mức này mà cũng lên sóng thì đúng là không ai lường trước được hậu quả…"