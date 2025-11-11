Cầu thủ nổi tiếng bị phát tán video 18+ khiến sự nghiệp tan tành, cú "plot twist" chị dâu trả thù em chồng gây sốc!

Vào tháng 6 năm 2023, cầu thủ Hwang Ui-jo - tuyển thủ ĐT bóng đá quốc gia Hàn Quốc - từng là tình cũ của nữ idol Hyomin (T-ara) - bị một cư dân mạng tố cáo có đời tư bê bối, lừa dối nhiều phụ nữ. Không chỉ vậy, nam cầu thủ còn bị cáo buộc đặt camera quay lén các cuộc gặp gỡ tình dục và lưu trữ ảnh, video bất hợp pháp trên điện thoại di động. Một số video 18+ của Hwang cũng bị tung lên mạng, được dùng làm bằng chứng cho những cáo buộc trên. Những video 18+ của Hwang Ui-jo còn bị rao bán tràn lan trên MXH gây ra hoang mang lớn với người hâm mộ.

Video 18+ của Hwang Ui-jo bị rao bán tràn lan trên MXH

Ngay khi video bị phát tán, Hwang Ui-jo đã phản ứng bằng cách đâm đơn kiện tài khoản ẩn danh với cáo buộc bôi nhọ danh dự, khẳng định bản thân không lừa tình, không bắt cá nhiều tay và người tố cũng không phải bạn gái cũ anh.

Hwang và vợ chồng anh trai đã yêu cầu cảnh sát điều tra người phát tán. Qua kiểm tra IP và các bằng chứng kỹ thuật, cảnh sát xác định nghi phạm chính là chị dâu của Hwang - người đã dùng điện thoại chứa video của anh để tung lên mạng. Ban đầu, Hwang Ui-jo tin đây là một sự hiểu lầm và yêu cầu cảnh sát thả chị dâu, trong khi nghi phạm cũng phủ nhận: "Không bao giờ làm hại đứa trẻ mà tôi yêu quý".

Hwang Ui-jo tan tành sự nghiệp sau bê bối bị phát tán video 18+

Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 21/2/2024, chị dâu Hwang thừa nhận toàn bộ hành vi, lý do tung clip là để trả thù do mâu thuẫn công việc, muốn dạy cho Hwang một bài học: "Tôi muốn dạy cho cậu ta một bài học vì cậu ta đã không thừa nhận sự hy sinh mà tôi và chồng tôi đã dành cho cậu. Tôi đã phạm tội để khiến Hwang phải dựa dẫm vào chúng tôi một lần nữa.

Hai vợ chồng chúng tôi đã từ bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc và chuyển ra nước ngoài vì sự thành công của Hwang và đã chăm sóc cậu ta suốt 5 năm. Tuy nhiên, đã có một số mâu thuẫn giữa Hwang và chồng tôi vào năm ngoái khi Hwang chuẩn bị trở lại câu lạc bộ. Tôi cảm thấy bị Hwang phản bội khi cậu ta không thừa nhận sự chăm chỉ của chồng tôi. Tôi càng cảm thấy bị phản bội vì cũng bỏ lại tất cả ở Hàn Quốc, từ bỏ ước mơ, học hành để theo chồng sang nước ngoài vì Hwang, trải qua những ngày tháng cô đơn ở nước ngoài.

Do tôi thường quản lý cuộc sống riêng tư của Hwang Ui-jo nên đã tìm thấy một đoạn video quay cảnh cậu ta QHTD với phụ nữ trên điện thoại di động, tôi đã sử dụng nó để đe dọa cậu ấy. Mục đích duy nhất là dạy cho Hwang một bài học. Tôi đã chỉnh sửa video để khuôn mặt của người phụ nữ không bị lộ ra ngoài. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy hoại sự nghiệp của Hwang hay làm hại người phụ nữ đó".

Quá trình điều tra hé lộ rằng, ngoài việc bị chị dâu tung clip, Hwang còn tự quay một số đoạn video quan hệ tình dục với bạn gái mà không xin phép, vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư tại Hàn Quốc.

Ngày 14/2/2025, Tòa án Trung tâm Seoul tuyên án Hwang 1 năm tù, án treo 2 năm, kèm 200 giờ lao động công ích và 40 giờ khóa học giáo dục về bạo lực tình dục. Chị dâu của Hwang bị kết án 3 năm tù giam vì phát tán video nhạy cảm và hành vi trả thù cá nhân.

Hậu quả pháp lý đồng nghĩa với việc sự nghiệp Hwang bị đóng băng hoàn toàn. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tuyên bố anh gần như bị loại vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia, khiến cơ hội tham dự World Cup 2026 coi như khép lại.

Scandal này không chỉ làm tan nát danh tiếng Hwang, mà còn phơi bày góc tối trong giới thể thao: quyền lực, mâu thuẫn công việc, trả thù cá nhân - tất cả gói gọn trong một cú "leak" video chấn động.

Netizen Hàn Quốc bình luận rầm rộ: "Một ngôi sao một đời, phút chốc mất tất cả!", "Chị dâu này đúng là biến drama đời tư thành án lớn", "Bài học quá đắt quá Hwang Ui-jo!"...

Vụ việc của Hwang Ui-jo là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về ranh giới mong manh giữa đời tư và hình ảnh công chúng. Một hành vi sai lầm hay một cú leak bất ngờ cũng đủ phá tan cả sự nghiệp, danh tiếng và niềm tin của người hâm mộ.