Cầu thủ nổi tiếng bị phát hiện say bí tỉ trên giường mỹ nhân, bị bạn trai là VĐV thể hình đánh ghen choáng váng

Mới đây, nữ diễn viên Keeley Hazell đã khiến dư luận "dậy sóng" khi phơi bày toàn bộ sự thật về đêm định mệnh năm 2006 liên quan đến một ngôi sao bóng đá trong cuốn hồi ký của mình. Đây không chỉ là một drama tình ái thông thường mà là một vụ bắt quả tang "nóng hổi" dẫn đến màn ẩu đả đẫm máu.

Mọi chuyện bắt đầu khi ngôi sao của Chelsea - Joe Cole say đến mức "không biết trời đất là gì" tại một hộp đêm ở London. Vì lòng tốt, Keeley Hazell cùng bạn đã đưa anh về nhà bố mẹ cô để nghỉ ngơi.

Tưởng rằng sự việc sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng "ông trời khéo sắp đặt" khi bạn trai lúc bấy giờ của cô là Lloyd Miller (cựu cầu thủ kiêm vận động viên thể hình) đột ngột xuất hiện. Trong cơn hoảng loạn và có chút hơi men, Keeley đã buột miệng thú nhận: "Có Joe Cole đang ngủ trên lầu".

Joe Cole competing in the FIFA World Cup Finals 2006 (Ảnh: Getty Images)

Ngay khi nghe tin, Miller lập tức lao lên tầng để "kiểm tra". Những gì diễn ra sau đó được Keeley mô tả không khác gì một bộ phim hành động kinh dị. Miller bắt quả tang tại trận khi Joe Cole đang nằm trên giường của bạn gái mình. Không nói không rằng, gã lực lưỡng này nhảy lên người Cole và tung những cú đấm liên tiếp vào đầu nam cầu thủ.

Dù là một chiến binh trên sân cỏ, nhưng trong tình trạng say khướt và bị tấn công bất ngờ, Joe Cole chỉ biết cuộn tròn người, dùng tay che đầu chịu trận. Áo của Cole bị xé toạc, máu và các vết bầm tím xuất hiện khắp mặt. Keeley phải gào lên vì sợ bạn trai mình sẽ... giết người ngay tại chỗ.

Sau một hồi vật lộn, Joe Cole cuối cùng cũng thoát thân và bỏ chạy khỏi nhà mỹ nhân trong tình trạng thê thảm. Sáng hôm sau, hình ảnh "Hoàng tử" bóng đá Anh với đôi mắt tím bầm chễm chệ trên trang nhất các tờ báo lá cải, trở thành nỗi xấu hổ khó gột rửa.

Lý do của màn đánh ghen tàn khốc này được Miller tuyên bố xanh rờn: "Đàn ông cần phải học một bài học. Mày không được ngủ trên giường bạn gái tao... đơn giản vậy thôi".

Nhan sắc của nữ diễn viên Keeley Hazell (Ảnh: IGNV)

Không chỉ dừng lại ở màn bạo lực, Keeley Hazell còn tố cáo Miller chính là kẻ đã phát tán đoạn video nhạy cảm của hai người vào năm 2007 để trả thù sau khi chia tay. Cô cay đắng nhớ lại cảm giác bị "tàn phá" khi cả thế giới cho rằng cô chính là người tự tung video để nổi tiếng.

Hiện tại, Lloyd Miller - kẻ đã khiến Joe Cole "nát mặt" năm xưa - đang có cuộc sống yên bình bên 4 con và tỏ ra "ngạc nhiên" khi chuyện cũ bị khơi lại. Tuy nhiên, với độc giả, đây vẫn là một trong những bài học đắt giá nhất về việc "nhậu nhẹt quá đà" của các ngôi sao quần đùi áo số.