Cầu thủ nổi tiếng bị bạn gái bắt quả tang ngoại tình ngay trước trận đấu của ĐTQG gây ầm ĩ cõi mạng

Cầu thủ chạy cánh của Dynamo Moscow và tuyển quốc gia Cameroon, Nicolas Moumi Ngamaleu, vừa dính một vụ bê bối tình ái khiến dư luận xôn xao. Sự việc xảy ra vào tối 9/11/2025, khi bạn gái Nga của anh - influencer Nikki Seey - nghi ngờ Moumi không chung thủy và quyết định đến căn hộ chung để "kiểm tra".

Tại đây, Moumi đã ngăn cản bạn gái vào nhà, giải thích rằng "chú ruột" của anh đang ở trong phòng. Không tin lời biện minh, Nikki đã gọi cảnh sát, và khi lực lượng an ninh phá cửa, họ phát hiện một phụ nữ lạ đang cố giấu mặt bên trong căn hộ.

Video lan truyền cho thấy Moumi mặc quần đùi tập luyện của đội tuyển Cameroon, đứng tranh cãi dữ dội với bảo vệ, trong khi Nikki thu dọn đồ đạc và rời đi, yêu cầu anh cũng dọn ra khỏi căn hộ.

Scandal này nhanh chóng lan rộng, không chỉ trên mạng xã hội mà còn trong trại đội tuyển Cameroon, nơi các đồng đội của Moumi trêu chọc anh một cách công khai. Michael Ngadeu và Christian Bassogog cười đùa khi anh lắp bắp nói: "Please, don't touch me". Dù Hiệp hội cầu thủ Cameroon lên tiếng kêu gọi dư luận bình tĩnh, nhấn mạnh đây là chuyện riêng tư, nhưng sự việc vẫn khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao.

Về mặt cá nhân, đây có thể là một "vết đen" lớn trong hình ảnh công chúng của Moumi, nhất là khi bê bối nổ ra ngay trước một trận play-off quan trọng của đội tuyển. Dư luận chia rẽ: một số chỉ trích anh vì hành xử vô trách nhiệm, trong khi một số lại đặt câu hỏi về cách Nikki xử lý sự việc - liệu việc gọi cảnh sát và công khai video có quá đà hay không.

Hiện tại, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải: Moumi sẽ giải thích ra sao? Nikki có tiếp tục công khai bằng chứng? Và liệu vụ bê bối này có ảnh hưởng đến sự nghiệp sân cỏ của anh hay không? Dư luận vẫn đang chờ, trong khi cư dân mạng chắc chắn không thiếu "đất" để bàn tán.