Cầu thủ nổi tiếng bật video của bạn gái ngay trên xe buýt khiến cả đội sốc nặng





Trong thế giới bóng đá Anh, không nhiều cầu thủ để lại dấu ấn theo kiểu "không giống ai" như Faustino Asprilla. Đến Newcastle vào cuối những năm 1990, chân sút người Colombia nhanh chóng trở thành biểu tượng tại St. James' Park dù chỉ gắn bó hai mùa bóng. Lối đá bùng nổ, cá tính hoang dã và đặc biệt là cú hat-trick kinh điển vào lưới Barcelona đã đưa Asprilla vào hàng cult hero trong lòng fan.

Nhưng với đồng đội, ký ức về Tino lại… đặc biệt theo một cách hoàn toàn khác.

"Cú lừa 18+" khiến cả xe buýt đội bóng đứng hình

Trong podcast Under The Cosh, cựu trung vệ Steve Howey kể lại câu chuyện đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sốc. Hôm đó, sau buổi tập tại Maiden Castle, cả đội Newcastle ngồi lên xe chờ HLV Kevin Keegan và trợ lý Terry McDermott. Trong lúc chờ, Asprilla nảy ra ý định "tạo chút không khí".

Lý do? Tuần trước, Tino bật nhạc Latin Colombia quá ồn ào khiến Alan Shearer cáu đến mức đi thẳng xuống cuối xe, rút băng ra và… ném thẳng xuống đường cao tốc A19. Vậy là tuần này, Asprilla quyết tâm "trả đũa", nhưng theo cấp độ cao hơn hẳn.

Anh đưa cho tài xế Ken một cuộn băng và bảo bật lên. Khi màn hình còn đang nhiễu, cả xe đã la lên: "Cái gì thế này? Tắt đi!". Nhưng Tino chỉ bình tĩnh đáp: "Cứ xem đã".

Một vài giây sau, hình ảnh bắt đầu rõ nét: đôi giày cao gót, đôi chân dài trong tất ren, áo ngủ lụa mềm rũ… trong một căn biệt thự sang trọng. Không khí bất thường khiến cả đội bắt đầu nhìn nhau: "Không lẽ…".

Rồi một người đàn ông râu rậm xuất hiện. Từ đây, không cần mô tả thêm: một bộ phim người lớn thực thụ đang được phát đồng bộ trên 4 TV của xe đội.

Tiếng la hét của nữ nhân vật vang lên đến mức những gia đình đi ngang cũng ngoái vào xe buýt, không hiểu sao cầu thủ Newcastle lại xem thứ này ngay trước giờ thi đấu.

Đúng lúc cao trào, HLV Keegan và trợ lý bước lên xe. Vừa nghe tiếng hét, Keegan hoảng hốt: "Cái gì đây? Tắt ngay!". Ông vừa với tay vào nút eject thì Asprilla từ cuối xe chạy lên, giơ tay can: "Không! Đừng tắt! Đây là bạn gái mới của tôi!". Cả đội chết lặng 1 giây rồi bật cười như vỡ chợ. Đó là cách Asprilla… ra mắt người yêu với đồng đội.

Mời thẳng sao phim người lớn đến sinh nhật tuổi 50

Sự "dị" của Asprilla không dừng lại sau khi anh giải nghệ. Đến sinh nhật tuổi 50, anh thậm chí mời hẳn sao phim 18+ Esperanza Gomez đến dự tiệc, và chuyện cũng bắt đầu theo cách không ai ngờ tới.

Gomez đăng một video đang đùa với con gà trống trong vườn. Asprilla lập tức bình luận đầy ẩn ý: "Anh chờ em và con gà trống đây, để nó chơi với Lagrimón. Hy vọng nó không mổ mất". Rồi anh "chốt hạ" luôn lời mời: "Tiện thể, em đến thổi nến với anh nhé, năm nay anh 50 rồi". Lời mời công khai khiến cư dân mạng được phen náo động, còn Asprilla thì tiếp tục củng cố danh tiếng "ngôi sao quậy từ sân cỏ đến đời thật".