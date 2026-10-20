Cầu thủ nhập tịch tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik sắp dùng nhân tố mới trên ĐT Việt Nam ngay tháng 11?

Olaha Mạnh Đức vừa ghi bàn quyết định giúp Công an TP.HCM đánh bại Thể Công Viettel. Tiền đạo nhập tịch này cũng đứng trước cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tháng 11.

Olaha Mạnh Đức đang gửi đi những tín hiệu tích cực trong cuộc đua giành suất lên ĐT Việt Nam. Bàn thắng mới nhất tại V.League không chỉ giúp Công an TP.HCM giành trọn 3 điểm trước Thể Công Viettel vào hôm qua tại vòng bốn, mà còn giúp cơ hội được HLV Kim Sang-sik triệu tập của chân sút gốc Nigeria trở thành chủ đề đáng chú ý. Khi đội tuyển chuẩn bị bước vào đợt FIFA Days tháng 11, sự xuất hiện của một trung phong giàu kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam có thể mở ra thêm phương án cho hàng công.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn, khẳng định giá trị tại V.League

Tối 19/10, Olaha Mạnh Đức trở thành người hùng của CLB Công an TP.HCM trong chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 2026-2027. Đội bóng của anh gặp không ít khó khăn trước đối thủ, đặc biệt trong hiệp một, khi Thể Công Viettel kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội đã tạo nên khác biệt.

Bàn thắng của Olaha mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tiền đạo này đang cần duy trì phong độ để cạnh tranh cơ hội lên tuyển. Theo thống kê được truyền thông đăng tải, anh đã có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 6 trận trên mọi đấu trường mùa này. Những con số ấy chưa đủ để khẳng định Olaha sẽ tạo ra bước ngoặt cho ĐT Việt Nam, nhưng cho thấy anh vẫn có khả năng đóng góp trực tiếp vào thành tích của CLB.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất giúp Công an TP.HCM thắng Thể Công Viettel tối qua.

Sinh năm 1996 tại Nigeria, Olaha từng có thời gian dài khoác áo SLNA sau khi đến Việt Nam năm 2017. Anh ghi 18 bàn sau 76 lần ra sân trong ba mùa giải đầu tiên, góp công giúp đội bóng xứ Nghệ giành Cúp quốc gia 2017. Sau quãng thời gian thi đấu tại Israel trong màu áo Hapoel Tel Aviv, tiền đạo này trở lại Việt Nam và tiếp tục gắn bó với V.League trước khi chuyển sang Công an TP.HCM.

Điểm đáng chú ý ở Olaha không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Với thể hình tốt, sức mạnh trong tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu nhiều mùa tại Việt Nam, anh có thể đảm nhận vai trò trung phong độc lập, giữ bóng và làm tường cho các vệ tinh xung quanh. Đây là những phẩm chất có giá trị trong các trận đấu mà ĐT Việt Nam phải đối đầu với hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ.

HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn cho hàng công?

Theo VFF, Olaha Mạnh Đức đã đáp ứng điều kiện cư trú liên tục 5 năm tại Việt Nam để có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA. Trước đó, thời điểm anh đủ điều kiện từng gây tranh luận, bởi có ý kiến cho rằng tiền đạo này phải chờ đến tháng 1/2027. Tuy nhiên, các thông tin mới cho biết mốc cư trú liên tục được tính từ tháng 8/2021, qua đó mở ra khả năng Olaha được sử dụng ngay trong đợt FIFA Days tháng 11/2026.

Dẫu vậy, cần phân biệt rõ giữa đủ tư cách thi đấu quốc tế và được triệu tập lên đội tuyển. Việc hoàn thành điều kiện cư trú không đồng nghĩa Olaha chắc chắn có tên trong danh sách của HLV Kim Sang-sik. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phong độ, thể trạng, sự phù hợp chiến thuật và đánh giá chuyên môn của ban huấn luyện.

Cơ hội của Olaha càng đáng chú ý khi ĐT Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề nhân sự trên hàng công. Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương trong trận đấu với Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi nhiều cầu thủ khác cũng phải đối diện với nguy cơ quá tải sau lịch thi đấu dày đặc. Nếu Olaha được triệu tập, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một phương án để thử nghiệm cách tổ chức tấn công, thay vì phụ thuộc vào một số gương mặt quen thuộc.

Olaha Mạnh Đức có khả năng hoạt động độc lập rất ấn tượng.

Đáng nói, loạt trận tháng 11 là dịp để đội tuyển thử nghiệm nhân sự trước những nhiệm vụ quan trọng hơn. ĐT Việt Nam dự kiến gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế tại Việt Nam. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá những gương mặt mới, đồng thời tìm kiếm phương án thay thế nếu các trụ cột chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Về chuyên môn, Olaha có thể đem lại sự đa dạng cho hàng công nhờ khả năng tranh chấp, làm tường và hoạt động độc lập. Một trung phong có thể giữ bóng dưới áp lực sẽ giúp các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh có thêm thời gian dâng cao, tạo ra nhiều hướng tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp với đồng đội và mức độ thích nghi với hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Nếu được trao cơ hội, Olaha cũng phải chứng minh rằng phong độ ở cấp CLB có thể chuyển hóa thành đóng góp cho đội tuyển. ĐT Việt Nam cần một tiền đạo không chỉ mạnh trong tranh chấp mà còn biết di chuyển, kết nối lối chơi và tận dụng cơ hội trước những đối thủ có chất lượng cao hơn.

Bàn thắng vào lưới Thể Công Viettel là bước tiến tích cực, nhưng chưa phải bảo đảm cho một suất lên tuyển. Dù vậy, khi điều kiện thi đấu quốc tế đã được đáp ứng và phong độ đang có dấu hiệu khởi sắc, Olaha Mạnh Đức hoàn toàn có cơ sở để hy vọng. Tháng 11 có thể trở thành thời điểm HLV Kim Sang-sik cân nhắc một nhân tố mới, qua đó mở rộng lựa chọn cho hàng công ĐT Việt Nam.