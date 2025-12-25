Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị tố lén “qua mặt” FIFA, đối diện nguy cơ tăng nặng án phạt

Imanol Machuca là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị xác định thi đấu trái phép cho đội tuyển Malaysia. Thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 2000 đang trong thời hạn chấp hành án treo giò 1 năm đến từ cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới.

Mới đây, Imanol Machuca bị phát hiện đang tham gia một trận đấu tập cùng CLB San Lorenzo. Đây là đội bóng mà anh từng gắn bó trong giai đoạn còn là cầu thủ trẻ.

Imanol Machuca

Theo trang Bharian (Malaysia), án phạt của FIFA ghi rõ Imanol Machuca không chỉ bị cấm thi đấu trên phạm vi toàn cầu mà còn bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá. Nghĩa là, cầu thủ này không được tham gia tập luyện cùng các đội bóng chuyên nghiệp, sử dụng cơ sở vật chất của CLB hoặc có mặt trong khu vực kỹ thuật ở các trận đấu chính thức.

Hiện chưa rõ tại sao Imanol Machuca lại góp mặt trong buổi tập của San Lorenzo. Nhưng hành vi của anh bị cho là có thể vi phạm lệnh cấm từ FIFA. Nếu bị xác định là tham gia hoạt động bóng đá một cách trái phép, Imanol Machuca có thể bị tăng nặng án phạt, kéo dài thời gian treo giò. Bên cạnh đó, CLB San Lorenzo cũng đối mặt nguy cơ bị phạt do cung cấp cơ sở vật chất cho cầu thủ đang trong thời gian bị treo giò.

Imanol Machuca sinh ra ở Argentina, nhập tịch Malaysia vào năm 2025. Anh mới thi đấu 1 trận cho đội tuyển Malaysia (gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027) trước khi nhận án phạt từ FIFA.