Cầu thủ nhập tịch Malaysia bất ngờ kiện lên FIFA

Trang Stadium Astro (Malaysia) đưa tin, cầu thủ Amir Abada Tawfik vừa gửi đơn kiện lên FIFA. Tiền vệ 23 tuổi kiện CLB Indera SC của Brunei về vấn đề lương thưởng.

Amir Abada Tawfik cho biết Indera SC đã không thực hiện một số nghĩa vụ trong hợp đồng giữa 2 bên, đặc biệt là vấn đề tiền lương và phúc lợi cơ bản đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ mang 2 dòng máu Malaysia - Ai Cập đã phải tự bỏ tiền túi cho nhiều khoản chi phí vốn thường do các CLB chi trả trong thời gian khoác áo Indera SC.

Amir Abada Tawfik

"Tôi rất thất vọng vì điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của tôi, tác động đến sự tập trung và phong độ thi đấu của tôi trên sân. Do những vấn đề chưa được giải quyết, tôi buộc phải đưa ra quyết định rời câu lạc bộ", Amir Abada Tawfik chia sẻ. Hiện tại Indera SC vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Amir Abada Tawfik từng bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐTQG Malaysia trong tương lai. Không loại trừ khả năng sắp tới tiền vệ 23 tuổi sẽ tìm kiếm cơ hội ở một CLB tại Malaysia.