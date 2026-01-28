Cầu thủ "nhập lậu" Malaysia trở lại tập luyện: Kẻ vui vẻ, người hoang mang

Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm thời đình chỉ án phạt của FIFA, nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia đã nhanh chóng trở lại tập luyện cùng các CLB chủ quản, tạo nên nhiều phản ứng trái chiều cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sự xuất hiện của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông khu vực, trong bối cảnh vụ việc liên quan đến tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch vẫn chưa đi đến hồi kết.

Tại Johor Darul Ta’zim, những gương mặt quen thuộc như Joao Figueiredo, Jon Irazabal hay Hector Hevel đều có mặt khá sớm trong buổi tập đầu tiên sau khi được “bật đèn xanh” tạm thời. Các cầu thủ này cho thấy tinh thần tương đối thoải mái, tích cực tham gia các bài tập cùng đồng đội, bất chấp việc tương lai thi đấu chính thức vẫn còn bỏ ngỏ. Việc được trở lại sân tập giúp họ phần nào giải tỏa áp lực tâm lý sau quãng thời gian dài phải đứng ngoài vì án cấm.

Joao Figueiredo, Jon Irazabal hay Hector Hevel tỏ ra khá hào hứng.

Ở chiều ngược lại, không phải ai cũng giữ được sự lạc quan. Facundo Garces, trung vệ từng thi đấu tại La Liga, được ghi nhận là có phần trầm lắng hơn trong buổi tập cùng CLB tại châu Âu. Cầu thủ này vẫn hoàn thành giáo án chuyên môn nhưng không giấu được sự thận trọng, khi hiểu rằng quyết định của CAS mới chỉ mang tính tạm thời, chưa đủ để đảm bảo quyền thi đấu lâu dài ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Facundo Garces trầm ngâm khi trở lại tập luyện.

Imanol Machuca đã nhận được đề nghị trở lại thi đấu từ Velez Sarsfield, song theo truyền thông Argentina, tiền đạo này hiện vẫn chưa chốt tương lai khi quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào lập trường của CLB chủ quản Fortaleza.

Theo phán quyết mới nhất, CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian chờ xét xử hồ sơ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên, khả năng ra sân ở các trận đấu chính thức, đặc biệt là cấp đội tuyển, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận cuối cùng. Điều này khiến không ít CLB chỉ dám sử dụng các cầu thủ trên ở mức độ dè dặt, tránh rủi ro pháp lý phát sinh.

Vụ việc nhập tịch của Malaysia vốn đã gây tranh cãi suốt thời gian qua, không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra khu vực Đông Nam Á. Quyết định tạm hoãn án phạt giúp các cầu thủ có cơ hội duy trì phong độ và tiếp tục sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng đặt FAM dưới áp lực rất lớn, khi mọi sai sót tiếp theo đều có thể khiến bóng đá Malaysia phải trả giá đắt hơn trong tương lai.